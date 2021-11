Le géant bancaire asiatique OCBC discute d’avoir son propre échange de crypto-monnaie

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La deuxième plus grande banque d’Asie du Sud-Est étudie un échange d’actifs numériques pour répondre à la demande des clients, a révélé son PDG. Mais il ne va pas se précipiter.

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC Bank) envisage de créer un échange de crypto-monnaie, a déclaré aujourd’hui la PDG de la banque, Helen Wong, dans une interview à Bloomberg Television.

Il convient de noter qu’OCBC est une énorme organisation de services financiers cotée en bourse, dont le siège est à Singapour. Elle est considérée comme l’une des principales banques avec l’un des ratios de crédit bancaire les plus élevés de la région. Son réseau mondial compte plus de 530 succursales avec des bureaux de représentation dans 15 pays et territoires, dont Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Chine, Hong Kong, le Japon, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Sur cette possibilité d’exploiter un échange cryptographique, Wong a déclaré: « Nous l’analysons et, sérieusement, des travaux sont en cours dans la banque. »

De plus, Wong a déclaré que la technologie crypto méritait d’être étudiée en raison de son potentiel d’augmentation de l’efficacité, bien que la banque ne se précipite pas dans le secteur simplement en raison de sa popularité.

« Si je dis que nous l’examinons, il s’agit essentiellement de répondre aux besoins des clients, mais de manière sûre », a déclaré Wong. « Nous voulons les aider à reconnaître l’investissement et comment le gérer. »

Cependant, Wong a souligné les préoccupations concernant les actifs numériques, y compris la sécurité des transactions étant donné la nature anonyme du secteur. Il préfère utiliser le terme « crypto-actifs » plutôt que crypto-monnaies, car elles n’ont pas cours légal, a-t-il déclaré.

Le PDG a ajouté dans une autre interview que l’OCBC « ne va pas s’impliquer simplement parce qu’il fait chaud ou qu’il y a une demande de la population ».

« Ce n’est pas du conservatisme, c’est une question de responsabilité. Les banques ont une responsabilité, un devoir fiduciaire envers les personnes ».

Crypto à Singapour

À la fin de l’année dernière, cette banque avait 121 milliards de dollars d’actifs sous gestion, ce qui en fait la deuxième banque d’Asie du Sud-Est.

Le rival d’OCBC à l’est, DBS, a lancé un échange cryptographique en décembre 2020. DBS Vickers, la branche de courtage de la banque, a reçu une licence pour offrir des services cryptographiques de l’Autorité monétaire de Singapour en octobre.

Singapour essaie de s’établir en tant que plaque tournante mondiale de la cryptographie, attirant de nombreuses startups alors même que l’Autorité monétaire désapprouve les crypto-monnaies en tant qu’investissements pour les commerçants de détail.

