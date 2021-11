Le géant bancaire australien va commencer à offrir des services bitcoin | Invezz

La Commonwealth Bank of Australia, également connue sous le nom de CommBank, a annoncé qu’elle autoriserait ses clients à acheter, vendre et détenir des crypto-monnaies. Les actifs cryptographiques qui seront pris en charge par cette nouvelle initiative sont Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD).

Suite à ce développement, CommBank sera la première banque australienne à proposer des services de crypto-monnaie.

CommBank s’associe à Gemini et Chainalysis

L’annonce officielle indique que la banque s’associera à Gemini, l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie, pour lancer ce nouveau service. Gemini est l’une des bourses les plus compatibles au monde.

Chainalysis a également récemment ouvert un nouveau bureau à Canberra, en Australie, et fera partie de cette initiative CommBank. Grâce à ces partenariats, la banque a créé un service d’échange et de conservation de crypto-monnaie disponible pour les utilisateurs à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité ajoutée à l’application de la banque. L’annonce lue,

Le pilote commencera dans les semaines à venir et CBA a l’intention de déployer progressivement plus de fonctionnalités pour plus de clients en 2022. CBA fournira aux clients un accès à jusqu’à dix actifs cryptographiques sélectionnés, y compris Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin.

Le PDG de la banque, Matt Comyn, a déclaré qu’il avait lancé ce nouveau service en raison de la demande croissante de monnaies numériques. Il a noté que cette demande croissante présente « à la fois » des défis et des opportunités « pour les entreprises opérant dans le secteur des services financiers. Cependant, cela n’a pas empêché d’assister à de nouveaux acteurs et innovations dans le secteur.

Réglementation australienne sur la cryptographie

Comyn a noté que malgré la demande accrue d’actifs numériques, les Australiens étaient toujours préoccupés par le secteur. Les préoccupations des investisseurs concernant le secteur de la crypto-monnaie sont les défis liés à l’utilisation d’échanges tiers, le risque accru de fraude et le manque de confiance.

Cependant, le climat réglementaire en Australie devrait changer après l’annonce officielle du sénateur Andrew James Bragg. Le sénateur a déclaré que les législatures et les régulateurs apporteraient une clarté réglementaire au secteur au cours des 12 prochains mois.

Bragg est le président du comité australien en tant que centre financier et technologique. Le comité avait précédemment publié 12 recommandations pour le secteur de la cryptographie qui tournent autour des taxes et des licences.

