Le géant chinois de la technologie Tencent étend sa présence à Playa Vista .

Le géant chinois de la technologie Tencent étend considérablement sa présence à Los Angeles, en ouvrant un bureau à Playa Vista pouvant accueillir 300 employés.

Le fabricant de jeux basé à Shenzhen, en Chine, tels que «Honor of Kings» et «Call of Duty Mobile» répartissait auparavant les employés de sa division américaine à Los Angeles dans trois bureaux à Santa Monica, Claremont et Century City.

Le bureau de Playa Vista de plus de 53 000 pieds carrés, qui ouvre cette semaine, regroupe le personnel dans un seul espace. Les employés emménageront dans le nouveau bâtiment conformément aux protocoles de sécurité COVID-19.

« Los Angeles est un pôle de créativité et d’innovation, et nous sommes fiers d’approfondir nos racines dans la communauté avec nos partenaires de longue date dans les industries du jeu vidéo et du divertissement », a déclaré Brent Irvin, avocat général de Tencent et président de Tencent America, dans un rapport. « Nous voyons d’énormes opportunités pour continuer à développer nos capacités de développement et nos offres de produits et pour créer des emplois à haute valeur ajoutée à Los Angeles. »

Tencent America, la division américaine de la société basée à Palo Alto, en Californie, a annoncé son intention de doubler la taille de ses 150 employés à LA. Au cours des trois prochaines années, la société annonce qu’elle embauchera des employés pour le nouveau bureau de Playa Vista qui travailleront dans la conception et le développement de jeux vidéo, la programmation et l’ingénierie des données.

“Le quartier se situe à l’intersection des industries de la technologie, des jeux et du divertissement et abrite de nombreuses grandes entreprises technologiques ainsi que des start-ups”, a déclaré Tencent dans un communiqué. « Il existe un vivier de talents diversifié et attrayant sur lequel puiser. »

L’installation de Playa Vista est située sur West Jefferson Boulevard, près du bureau de Facebook. L’espace comprend un centre de remise en forme, un café, des installations de production et des salles de jeux. Il existe également des espaces thématiques qui mettent en valeur les monuments de LA tels que le panneau Hollywood.

Playa Vista a été un quartier populaire pour les entreprises technologiques et est considérée comme faisant partie de la Silicon Beach, la propre version de la Silicon Valley du sud de la Californie. Google en 2018 a ouvert un complexe de plus de 450 000 pieds carrés au hangar Spruce Goose; et en 2016, Facebook a emménagé dans un plus grand bureau de Playa Vista.

“Ce qui rend l’emplacement attrayant, c’est sa proximité avec le reste de Silicon Beach, son emplacement à proximité des communautés côtières, la configuration de type campus de la plupart des bureaux, ainsi que les commerces de détail de Playa Vista”, a déclaré Ryan Patap, directeur d’analyse de marché chez CoStar, qui fournit des informations sur l’immobilier commercial.

L’expansion de Tencent à Playa Vista intervient alors que d’autres sociétés chinoises telles que Dalian Wanda Group se sont retirées des holdings de divertissement d’Hollywood et des États-Unis.

Tencent et d’autres entreprises chinoises sont de plus en plus surveillées par le gouvernement américain. L’administration Trump a soulevé des problèmes de sécurité concernant l’application de messagerie WeChat de Tencent et l’application de partage de vidéos TikTok de ByteDance, les accusant d’autoriser le partage d’informations sur les utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. Les deux sociétés ont nié l’avoir fait.

L’année dernière, les utilisateurs de WeChat ont poursuivi l’administration Trump pour un décret qui menaçait d’interdire l’application aux États-Unis. Un juge a émis une injonction préliminaire en septembre suspendant l’interdiction de l’application.

Tencent fait également l’objet d’un examen minutieux par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) concernant ses participations dans des sociétés de jeux basées aux États-Unis en raison de problèmes de sécurité, a rapporté ..

Tencent a des investissements dans d’autres sociétés de divertissement locales. En 2018, Tencent a pris une participation minoritaire dans la société de production basée à Los Angeles Skydance Media pour plus de 100 millions de dollars. En 2021, un consortium dirigé par Tencent a porté à 20 % sa participation dans Universal Music Group, basé à Santa Monica. La société possède Riot Games, basée à Los Angeles, et détient une participation de 40% dans Epic Games, basée à Cary, en Caroline du Nord, le fabricant de «Fortnite». Tencent est également un actionnaire stratégique du studio d’animation numérique Original Force, qui a un bureau à Culver City.

Tencent compte 86 000 employés dans le monde, dont environ 400 aux États-Unis

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));