23/09/2021

Act à 11:26 CEST

Les Guangzhou FC (anciennement Guangzhou Evergrande) il a dominé le football chinois presque sans opposition au cours de la dernière décennie. Gros investissements, signatures de stars… peu de choses ont arrêté le géant, qui a conquis huit championnats (sept d’affilée) et deux champions d’Asie ces dix dernières années.

Peu, hormis une crise de la société qui la parraine et la possède, l’immobilier Evergrande Group, avec des entreprises dans des secteurs aussi divers que les voitures électriques et l’eau en bouteille. L’une des grandes crises imminentes de l’histoire de la Chine.

Cette saison, et suite au nouveau règlement de la Super League chinoise, le club a retiré le nom de son sponsor de son ‘nom’ principal pour devenir connu sous le nom de FC Canton. Le groupe Evergrande est derrière le Guangzhou FC depuis 2010 avec de lourds investissements, et maintenant, il est sur le point de s’effondrer, en tant que société mère.

Lucas Barrios, Darío Conca, Alessandro Diamanti, Alberto Gilardino, Paulinho, Jackson Martinez… ne sont que quelques noms qui se sont proposés pour la ville de Canton, avec une population de plus de 15 millions d’habitants, et certains d’entre eux se sont même glissés dans la liste des mieux payés du monde.

Sur le banc, il a également eu des stars. Marcello Lippi, Luiz Felipe Scolari, Fabio Cannavaro… Ce dernier, un technicien actuel, pourrait être licencié dans les prochaines heures, selon la presse chinoise, dans l’une des premières décisions de réduction des dépenses.

Sur le plan commercial, le Canton a réussi à emmener la Chine au Real Madrid pour une pré-saison amicale, et préparer des accords avec les meilleurs clubs du monde. Avec lui Barça, la vente de Paulinho entre 2017 et 2019. L’année dernière, j’ai préparé le projet de plus grand stade du monde. Les pertes avaient augmenté au fil des ans, mais le Covid vient de faire éclater la bulle.

La situation financière délicate du groupe Evergrande est due au fait qu’il dispose d’un une dette de 300 milliards de dollars (256 000 millions d’euros), et sa valeur boursière a chuté de plus de 40 % le mois dernier et de plus de 80 % depuis le début de l’année.

Le club aurait été incapable de payer les jetons élevés depuis un peu plus d’un mois maintenant et a demandé au gouvernement de l’aide pour aller de l’avant.

En parallèle, le champion de la Super League chinoise la saison dernière, le Jiangsu FC (anciennement Jiangsu Suning) a fait faillite avec Suning Appliance Group Co et l’équipe a été dissoute. Pour l’instant, le président Xi JinpingGrand fan de football, il a tenté des nationalisations de footballeurs, d’entraîneurs comme Lippi et Canavaro pour l’équipe nationale, et même des ouvertures à de nouvelles entreprises. Pourtant, il est clair que des temps difficiles sont à venir pour le football chinois.