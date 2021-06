Le géant de la construction bien financé Katerra supprime 117 emplois dans l’État de Washington dans le cadre de la fermeture annoncée

Katerra aidait à construire le nouveau Founders Hall de la Foster School of Business de l’Université de Washington. Il devait être le premier bâtiment du campus de l’UW à comporter du bois lamellé-croisé (CLT) et le premier projet à Seattle à s’appuyer sur le CLT comme élément structurel. (Photo de Katerra)

Le géant de la construction Katerra, qui a levé plus de 2 milliards de dollars en capital-risque, ferme ses portes, selon un rapport de The Information.

Une notification d’ajustement et de recyclage des travailleurs a également été déposée mardi auprès du département de la sécurité de l’emploi de Washington, qui montre que l’entreprise licencie 117 travailleurs dans l’État à partir du 4 juin.

Nous avons contacté Katerra pour commenter et mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse.

Katerra a travaillé sur plus de 10 projets dans l’État de Washington et à Seattle et a ouvert en 2019 une usine de bois de 270 000 pieds carrés à Spokane, dans l’État de Washington. Elle aide actuellement à construire Founders Hall à l’école de commerce de l’Université de Washington. Le mois dernier, le projet a reçu une livraison de 292 panneaux de bois lamellé-croisé uniques. Il s’agira du premier bâtiment du campus de l’UW à comporter du bois lamellé-croisé (CLT) et le premier projet à Seattle à utiliser le CLT comme élément structurel.

L’Information a rapporté que Katerra est susceptible de se retirer de « dizaines » de projets qu’elle a accepté de construire.

Katerra, soutenue par SoftBank, utilise la technologie et les logiciels pour son service de construction de bout en bout dans une gamme de types de bâtiments – « transformer la construction grâce à l’innovation des processus et de la technologie », lit-on sur son site Web.

Fondée en 2015, l’entreprise basée à Menlo Park, en Californie, employait plus de 8 000 personnes l’année dernière, mais n’affiche plus qu’environ 2 400 employés sur LinkedIn à la suite de licenciements survenus l’année dernière.

À la fin de l’année dernière, Katerra a nommé Kris Beason à la tête de la construction du nord-ouest du Pacifique. Beason était auparavant vice-présidente de HITT Contracting Inc. Elle a succédé à Greg Smith, également basé à Seattle, qui dirige maintenant la plate-forme résidentielle multifamiliale de Katerra.