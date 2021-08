Coinbase

Le géant de la fabrication de puces Intel achète une petite participation, ne vaut même pas un million de dollars, dans Coinbase (COIN)

Pendant ce temps, Cathie Wood continue d’acheter des actions COIN, ce qui en fait le 4e plus grand avoir du fonds d’une valeur de plus d’un milliard de dollars.

Le géant des fabricants de puces, Intel Corp. a divulgué une petite participation dans l’échange de crypto-monnaie américain Coinbase. La participation, cependant, est vraiment petite et ne vaut même pas un million de dollars.

Vendredi, le fabricant de puces a déclaré détenir environ 3 014 actions ordinaires de classe A de Coinbase au 30 juin dans un dossier réglementaire. Cela porte leur participation à un peu moins de 800 000 $, les actions COIN s’échangeant à 261,25 $, en baisse de plus de 39 % par rapport à son sommet historique de 429,54 $, atteint brièvement le jour de ses débuts.

Coinbase est devenu public via une cotation directe sur le Nasdaq en avril avec une valorisation qui a atteint 112 milliards de dollars le premier jour de sa négociation.

Plus tôt cette semaine, Coinbase a annoncé une forte augmentation des attentes au deuxième trimestre avec près de 2 milliards de dollars de revenus et une croissance de 44,2% du nombre d’utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) à 8,8 millions. Leurs volumes de transactions ont également atteint 462 milliards de dollars, contre 335 milliards de dollars au premier trimestre.

Des acteurs majeurs comme Cathie Wood ont doublé leurs avoirs en crypto. Wood’s Ark Investment a en fait continuellement acheté des actions COIN, faisant de Coinbase le 4e plus grand avoir du fonds, avec une pondération de 4,79 % d’une valeur de plus d’un milliard de dollars dans son ETF ARK Innovation.

Cet ETF investit dans des sociétés impliquées dans « l’innovation de rupture » telles que Tesla, Teladoc Health, Roku, Unity, Zoom, Square, Shopify, Twilio et Spotify, qui font toutes partie de ses 10 principaux titres.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.