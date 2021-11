Le géant de la fertilité IVI-RMA prépare sa vente pour 1 500 millions

22/11/2021 à 11h17 CET

Araceli Munoz

Le géant espagnol de la fertilité IVI-RMA préparer l’une des grandes transactions d’entreprise l’année prochaine. Comme l’ont confirmé différentes sources financières à ‘El Periódico de España’, un média qui, comme ce journal, fait également partie de Prensa Ibérica, qui appartient à ce journal, l’entreprise veut profiter de l’énorme intérêt que le secteur de la reproduction a suscité l’assistance ces derniers mois et prévoit sa vente pour un montant qui pourrait dépasser 1 500 millions d’euros. Les parties intéressées comprennent de grands groupes hospitaliers nationaux et internationaux, ainsi que des fonds de capital-risque qui souhaitent profiter du grand potentiel de croissance de cette industrie. Pour le moment, la société prépare un processus concurrentiel qui débutera avant la fin de l’année, en vue de clôturer la transaction début 2022, selon les mêmes sources.

L’ancien Institut Valencien de l’Infertilité (IVI) est né en 1990 de la main des docteurs Antonio Pellicer et José Remohí, principaux actionnaires du groupe. En 2017, elle a fusionné avec l’American Reproductive Medicine Associates of New Jersey (RMANJ) créant l’un des plus grands groupes mondiaux dans ce secteur. Cette alliance a permis à l’entreprise espagnole de faire le grand saut aux États-Unis en intégrant plusieurs cliniques. Actuellement, la société est présente en Espagne, au Panama, au Chili, au Brésil, en Argentine, au Royaume-Uni, au Portugal, en Italie et aux États-Unis. Au total, elle compte 65 cliniques dans neuf pays et dispose d’un chiffre d’affaires annuel de 300 millions d’euros. Il était auparavant également présent au Moyen-Orient, mais a cédé son activité dans cette région au fonds Abudabi Gulf Capital pour environ 90 millions d’euros en 2020.

Il y a quelques années, le groupe a engagé la banque d’investissement américaine Morgan Stanley pour vendre une participation minoritaire. Cependant, l’opération a été paralysée en raison des divergences entre les actionnaires espagnols et américains quant à leur vision future de l’entreprise. Le capital du géant de la fertilité est partagé entre les fondateurs de l’ex-IVI, qui contrôlent la majorité du capital du groupe (70 %) avec Carlos Bertomeu, président d’Air Nostrum (5 %) ; tandis que les Américains détiennent les 25% restants. A cette époque, une cotation de la société avait également été proposée, compte tenu des problèmes posés par plusieurs investisseurs pour acheter une participation minoritaire et ne pouvant participer activement aux prises de décision du groupe. Après une refonte du conseil d’administration en début d’année, les actionnaires ont décidé de reprendre la vente, mais cette fois en renonçant au contrôle du groupe et suscitant ainsi l’appétit des investisseurs, selon les différentes sources consultées. Avec cette opération, ils feront un nouveau saut concurrentiel qui leur permettra de développer de nouveaux services et d’atteindre plus de pays.

Investisseur « boom »

Le moment d’accrocher le panneau « à vendre » dans IVI-RMA n’est pas accidentel, car l’intérêt pour la procréation assistée est à un niveau record. En début d’année, le géant allemand Fresenius (propriétaire de la société espagnole QuirónSalud) a bouclé l’acquisition des cliniques Eugin pour 300 millions d’euros ; le fonds suédois EQT a cédé l’espagnol Igenomix pour 1 200 millions à Vitrolife, groupe spécialisé coté à la bourse de Stockholm ; tandis que GeneraLife (l’entité émettrice d’Investindustrial, le fonds familial Bonomi) a acheté Ginemed à Sanitas cet été. Un appétit des investisseurs qui ne s’arrête pas, selon les experts consultés, et qui laisse présager davantage de transactions d’entreprises dans les prochains mois. « En Espagne, il existe un nombre important de projets de fertilité innovants qui ont besoin de financement pour continuer à croître, ce qui en fait l’objet parfait de désir pour les fonds de capital-risque, qui recherchent des entreprises à fort potentiel de croissance dans des secteurs très fragmentés. , la grande santé. les groupes veulent aussi se positionner sur ce métier, ils ont donc souvent recours à des acquisitions ponctuelles de cliniques pour s’intégrer dans leur réseau », explique un expert à cette publication.

Ces dernières années, l’Espagne est devenue l’un des grands berceaux de la procréation assistée dans le monde, ainsi que le deuxième pays d’Europe où la maternité est retardée le plus longtemps, derrière l’Italie. Alors qu’en 1985 les femmes espagnoles avaient leur premier enfant entre 25 et 26 ans, aujourd’hui, le premier bébé atteint environ 32 ans, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE). Mais tout le succès de ces centres en Espagne ne vient pas de la main de patients nationaux, mais aussi d’étrangers qui se sont engagés à effectuer ces procédures médicales en Espagne. De plus, dans notre pays, entre 40 et 50 % des traitements de procréation assistée en Europe sont pratiqués. Les raisons du choix de l’Espagne pour ce type de procédure sont très variées : des techniques innovantes et de la grande technologie qui ont été développées ces dernières années, à la législation qui n’est pas aussi restrictive que celle des pays voisins en termes de fécondité.

Les dernières données disponibles, correspondant à 2018, révèlent que près de 183 500 traitements de procréation assistée ont été effectués dans le pays, un chiffre qui augmente presque à deux chiffres chaque année, selon les données de la Société européenne de reproduction humaine et d’embryologie (Eshre). Des données qui la placent devant d’autres grands centres de procréation assistée comme la Russie ou la France. Après l’arrêt produit par la pandémie de coronavirus du fait des limitations de déplacements et de la fermeture temporaire d’établissements, le secteur de la fertilité a de nouveau déclenché son activité alors que les avancées mondiales de la vaccination et les traitements paralysés durant cette période s’accélèrent.

Les origines du groupe

La historia de IVI-RMA se remonta a la década de los 90, cuando los doctores Antonio Pellicer y José Remohí crearon el germen de lo que se convertiría en el conocido Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI), el primer centro de reproducción asistida en Espagne. À cette époque, Pellicer et Remohí travaillaient comme résidents en gynécologie à l’hôpital Clínico de Valencia, alors qu’ils enquêtaient sur tout ce qui concernait la fécondation in vitro. Cette technique commençait à être utilisée aux États-Unis, mais en Espagne elle était à peine connue car tous les problèmes de fertilité étaient traités comme un sujet tabou. Après avoir effectué un programme de bourses en Amérique du Nord, les deux médecins ont entrepris de créer l’IVI avec leurs économies et l’aide de leurs familles.

L’une des clés de leur succès a été de miser sur la préservation de la fertilité et l’étude génétique, techniques dont ils ont également été pionniers en Europe, grâce à leur engagement fort dans la recherche. En effet, ils consacrent chaque année une somme importante de ressources au développement de la R+D+i au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, trois décennies plus tard et après sa fusion avec la RMA américaine il y a quatre ans, le groupe a aidé à apporter plus de 250 000 bébés dans le monde.