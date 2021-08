Le géant de la vente au détail Walmart pourrait bientôt commencer à accepter les paiements cryptographiques Crypto new media

TL;Répartition DR

Le géant américain de la vente au détail Walmart a laissé entendre qu’il pourrait commencer à accepter les paiements cryptographiques dans les prochains mois. C’est après que le géant de la vente au détail a lancé un poste vacant pour embaucher un expert en cryptographie.

La vacance de crypto dans le magasin est pour un chef de produit de monnaie numérique et de crypto-monnaie qui sera responsable du développement d’une stratégie et d’une feuille de route de monnaie numérique pour l’entreprise. Bien que plus de détails n’aient pas été fournis, il est tout à fait raisonnable que Walmart soit sur le point de commencer à accepter les paiements cryptographiques.

Fonction d’expert en cryptographie chez le géant de la vente au détail, magasin Walmart

L’annonce publiée sur la page LinkedIn de Walmart indiquait que la société «cherchait un leader visionnaire» pour occuper le poste de chef de file des produits de monnaie numérique et de crypto-monnaie. La personne créerait une stratégie de monnaie numérique pour le magasin à grande surface.

“Vous serez responsable du développement de la stratégie de monnaie numérique et de la feuille de route du produit”, indique l’annonce. « En tant qu’expert des technologies liées aux devises numériques / crypto-monnaies et à la blockchain, vous dirigerez la vision de la feuille de route du produit et des capacités. »

La personne “identifierait également les investissements et les partenariats liés à la cryptographie”, détaille l’annonce.

Les exigences de base pour le poste sont un baccalauréat (bien que le MBA soit préférable), plus de dix ans d’expérience dans la gestion de produits ou de programmes, la commercialisation de technologies et une expérience de l’écosystème de la crypto-monnaie et des technologies connexes.

Tout comme Walmart, Amazon a également récemment lancé des postes vacants pour les experts en cryptographie de l’entreprise. En juillet, le poste vacant chez Amazon était pour un chef de produit expérimenté qui développerait la stratégie d’Amazon en matière de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route des produits.

Cela a conduit à la spéculation qu’Amazon accepterait le paiement Bitcoin, mais un porte-parole de la société a nié que le géant de la vente au détail accepterait bientôt le paiement Bitcoin.

Avec des magasins aux États-Unis, peu d’entre eux ont commencé à accepter les paiements cryptographiques. Cependant, plusieurs entreprises technologiques, restaurants, hôtels et prestataires hôteliers reçoivent des paiements cryptographiques. Certains sont Burger King, KFC, AT&T, entre autres.

Lien source