Le géant de l’assurance considère Bitcoin comme une « réserve de valeur » et un « potentiel d’appréciation significative des prix »

MassMutual CIO dit qu’il faudrait plusieurs cycles de marché pour déterminer si Bitcoin sert de couverture contre l’inflation. Pendant ce temps, l’investisseur de capital-investissement milliardaire Orlando Bravo demande: “Comment pourriez-vous ne pas aimer la crypto?”

L’investisseur milliardaire en capital-investissement Orlando Bravo a révélé qu’il était un Bitcoiner et qu’il était “très optimiste” sur la crypto-monnaie.

“Comment pourriez-vous ne pas aimer la crypto?” a déclaré Bravo lors de la conférence Delivering Alpha de cette semaine sur CNBC.

Bravo est le fondateur de Thoma Bravo et a une valeur nette de 6,3 milliards de dollars. Son entreprise a investi dans la plateforme de dérivés cryptographiques FTX. Mercredi, il a partagé qu’il possédait personnellement Bitcoin.

“Crypto est juste un excellent système. C’est sans friction. C’est décentralisé. Et les jeunes veulent leur propre système financier. Il est donc là pour rester. « Pour moi, c’est assez simple. Plus de gens vont l’utiliser à l’avenir qu’aujourd’hui, et il sera plus établi. Les institutions commencent tout juste à s’y installer, et une fois que cela se produira, je pense que cela augmentera considérablement au fil des ans. Je suis très optimiste.

Selon Bravo, quel que soit le protocole ou le système sur lequel on s’appuie, la technologie blockchain sous-jacente peut être “très puissante” et “fournir de meilleurs cas d’utilisation que les logiciels basés sur les données”.

Tout comme Bravo, le directeur des investissements de MassMutual, une compagnie d’assurance avec 616 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est optimiste quant à l’avenir des crypto-monnaies.

Dans un article LinkedIn intitulé « Bitcoin et au-delà : évoluer pour le monde numérique de demain », publié jeudi, Tim Corbett a expliqué que Bitcoin a le potentiel d’être une réserve de valeur à long terme.

MassMutual s’est d’abord aventuré dans la crypto-monnaie l’année dernière avec un investissement dans Bitcoin pour son compte d’investissement général (CIG).

“Nous en sommes venus à croire que la crypto-monnaie et l’écosystème de la blockchain ont un potentiel de croissance et de transformation significative dans notre industrie, entre autres, dans les années à venir”, en tant que telle, la société a jugé impératif d’investir dans la crypto elle-même et de jeter les bases. des moyens de l’intégrer dans leur entreprise.

Corbett a en outre écrit qu’ils en étaient venus à “considérer le bitcoin comme une réserve de valeur potentielle à long terme”.

Selon lui, Bitcoin peut également servir d'”or numérique”, grâce à ses caractéristiques uniques, notamment la rareté numérique, la croissance connue de l’offre, les caractéristiques de transfert et le plafond rigide, “avec un potentiel d’appréciation significative des prix”.

Dans l’ensemble, il dit que “la classe d’actifs est nouvelle et est toujours en cours de découverte de prix”, avec une incertitude, un risque et une volatilité importants, qui devraient diminuer à mesure que de plus en plus d’institutions se joignent à nous, mais a ajouté que,

“il faudra plusieurs cycles de marché avant de disposer de données solides pour décrire davantage les caractéristiques de l’investissement, telles que les corrélations avec d’autres classes d’actifs ou s’il servira de couverture contre l’inflation.”

Pourtant, Bitcoin n’est pas en reste, et bien que l’environnement réglementaire soit encore en développement, Corbett affirme qu’une réglementation réfléchie et prudente accélérera l’industrie tout en protégeant les investisseurs.

