Le géant de l’émail de Castellón, Altadia, confirme la vente de l’entreprise au fonds Carlyle

17/12/2021 à 10h47 CET

La société d’investissement mondiale Carlyle annonce aujourd’hui avoir conclu un accord pour l’acquisition du Groupe Altadia (« Altadia ») à une société affiliée de Lone Star Funds (« Lone Star »). De cette manière, Carlyle s’associera à l’équipe de direction actuelle, dirigée par Vicente Bagán et Antonio Blasco, les partenaires fondateurs d’Itaca. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2022.

Basé à Castelló, Altadia est le plus grand fabricant de matériaux pour l’industrie du carrelage au monde. Le groupe, créé en 2021, est le rIl est le résultat de l’intégration d’Esmalglass-Itaca et de Ferro Tile Coatings et occupe une position de leader dans l’industrie des carreaux de sol et muraux en céramique, qui comprend la production de frittes, de glaçures, de couleurs et d’encres.

Direction

Altadia sert une clientèle diversifiée au niveau mondial, parmi lesquelles les principaux producteurs internationaux de carreaux et de céramiques. En outre, emploie plus de 3 600 personnes dans 19 pays à travers un réseau de fabrication mondial qui comprend 32 usines de production et 19 centres de distribution.

Carlyle accompagnera Altadia dans le accélération de votre plan de croissance, par le développement de sa plateforme de R&D leader et par des acquisitions stratégiques pour étendre sa présence sur les marchés internationaux.

Vicente Bagán, PDG d’Altadia, a déclaré : « Au cours des quatre dernières années, Altadia a réussi à se transformer en un leader mondial dans son secteur, grâce au fort esprit d’entreprise de l’entreprise, son offre de services unique et ses relations solides avec un clients très diversifiés et mondiaux. Nous tenons à remercier Lone Star pour leur soutien et leur collaboration, notamment lors de la fusion de Ferro avec Esmalglass, puisque nous avons conjointement travaillé sur le positionnement de l’entreprise pour parvenir à une croissance durable à l’avenir. Nous sommes heureux d’avoir un partenaire comme Carlyle pour continuer à faire avancer nos objectifs de croissance stratégique & rdquor ;.

Alex Wagenberg, directeur général de Carlyle Europe Partners, a déclaré : « La société a été particulièrement attrayante pour nous à la fois pour ses une solide expérience dans le lancement de produits et de technologies innovants et performants, ainsi que sa position de leader sur un marché en croissance, tout comme les carreaux de sol et de mur en céramique. De plus, le groupe a réalisé des investissements dans l’innovation et la durabilité qui le rendent particulièrement intéressant. L’entreprise jouit d’une grande réputation auprès de ses clients, grâce à la production de solutions de haute qualité qui cherchent à transformer les espaces et les surfaces dans notre vie quotidienne. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec Vicente et son équipe, et nous faisons confianceprofiter de notre vaste expérience dans le développement d’entreprises chimiques spécialisées pour diversifier l’activité dans de nouveaux domaines de croissance & rdquor ;.

Pour sa part, Donald Quintin, président de Lone Star Opportunity Funds, a expliqué : « Nous tenons à féliciter l’équipe de direction et les employés d’Altadia pour la grandes réalisations au cours des quatre dernières années, et, surtout, pour les produits de qualité et les innovations qu’ils ont réussi à apporter à leurs clients du monde entier. Grâce à l’enthousiasme et au dévouement qui caractérisent la culture d’Altadia et à sa forte présence mondiale, l’entreprise est prête à tirer parti des nombreuses opportunités qui se présentent. Nous souhaitons le meilleur à toute l’équipe & rdquor;.