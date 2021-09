Le géant de l’entretien automobile Bridgestone investit dans la start-up de réparation de voitures mobiles de Seattle Wrench

in

Clé PDG Ed Peterson. (Photo clé)

En seulement quatre ans, Wrench est passé d’une start-up avec 30 employés à Seattle à une opération multiservices dans des dizaines de villes. Aujourd’hui, elle noue un partenariat avec le géant du pneu et de l’entretien Bridgestone, qui vient de mener un nouveau cycle d’investissement dans l’entreprise. Wrench a refusé de dire exactement combien il a soulevé.

Le nouveau partenariat associera la plate-forme de services mobiles de Wrench aux plus de 2 200 magasins de services automobiles de Bridgestone Americas, la filiale américaine de Bridgestone.

Wrench emploie des «mécaniciens mobiles» dans 40 régions métropolitaines du pays qui viennent chez le client pour effectuer des travaux de réparation sans magasin physique ni concessionnaire, en réservant sur une application. De plus, Wrench donne accès au remorquage routier, à l’esthétique du véhicule, à l’installation des pneus et à l’inspection des voitures d’occasion avant l’achat.

Il y a environ 285 employés chez Wrench, dont environ la moitié sont des mécaniciens, et plus de 5 000 inspecteurs sur sa plate-forme.

Au cours des dernières années, Wrench a acquis plusieurs entreprises qui ont développé son offre ou attiré des concurrents.

L’année dernière, Wrench a acquis la société d’inspection automobile Lemon Squad, renforçant ainsi sa branche d’inspection automobile, et a forgé un partenariat avec Tirescanner, un détaillant de pneus en ligne et un service d’installation de pneus mobile. Wrench a également acquis ses rivaux Fiix de Toronto et Octobots de Chicago.

Le nouveau partenariat permettra aux magasins Bridgestone de fournir des rendez-vous de service de véhicule mobile alimentés par Wrench. Les entreprises détailleront leurs plans d’intégration plus tard cette année, selon un communiqué de Bridgestone.

« Notre partenariat avec Bridgestone contribuera à accélérer la transformation numérique de l’industrie. Cela permet aux deux sociétés d’élargir notre offre client, tout en développant ensemble nos technologies et notre expertise en matière d’entretien des véhicules », a déclaré le PDG de Wrench, Ed Peterson, dans un communiqué.

Les revenus de Wrench pour son service de véhicules de flotte ont explosé pendant la pandémie, augmentant de 300 % d’une année sur l’autre en 2020, en raison d’une forte demande parmi les véhicules de livraison.

Wrench avait déjà levé 20 millions de dollars en juin. Madrona Venture Group, Tenaya Capital, Vulcan Capital, Alumni Venture Group et Arnold Venture Group ont également participé au dernier tour, selon un porte-parole de Wrench.