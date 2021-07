Commerce et investissement

Le géant des fonds spéculatifs, Marshall Wace, parie maintenant sur la crypto avec un accent particulier sur les pièces stables

Le hedge fund basé à Londres Marshall Wave est le dernier géant à entrer dans l’industrie de la crypto-monnaie, a rapporté FT citant des personnes familières avec les plans.

La société d’investissement, qui gère 55 milliards de dollars d’actifs, ciblera les investissements dans des domaines tels que la technologie blockchain, les systèmes de paiement pour les monnaies numériques et les pièces stables, ces derniers étant un point focal spécifique de la société.

La société était en fait l’un des investisseurs qui ont participé à une levée de fonds de 440 millions de dollars fin mai pour Circle, la société à l’origine du stablecoin USDC à capitalisation boursière de 25,5 milliards de dollars.

Le fonds lance un portefeuille axé sur l’investissement de capitaux à un stade avancé dans des sociétés privées non cotées dans le domaine des crypto-monnaies. Tout en commençant, le groupe prévoit de se développer rapidement, ce qui pourrait inclure le trading d’actifs cryptographiques et d’autres formes d’investissement.

Dirigé par Amit Rajpal, PDG de Marshall Wace Asia, le fonds spéculatif est actuellement en pourparlers avec des investisseurs pour lever des capitaux, la taille du lancement n’étant pas encore claire.

Fondé par Sir Paul Marshall et Ian Wace, Marshall Wace est surtout connu pour ses stratégies de hedge funds liquides pariant sur des actions.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.