Le géant des générateurs Generac acquiert le fabricant de thermostats intelligents Ecobee pour 770 millions de dollars

Generac Holdings a annoncé le 1er novembre avoir signé un accord avec Ecobee pour acquérir la société torontoise de maisons intelligentes dans le cadre d’une transaction évaluée à 770 millions de dollars. Le géant des générateurs affirme que l’acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de l’année.

Stuart Lombard, fondateur et PDG d’Ecobee, a déclaré dans un communiqué :

L’évolution de Generac en une entreprise de solutions technologiques énergétiques crée de nombreuses opportunités pour intégrer nos produits ecobee à leurs offres d’appareils résidentiels, permettant une surveillance et un contrôle directs d’une partie importante de la charge électrique de la maison.

Ecobee, qui est connu pour fabriquer certains des meilleurs thermostats intelligents, a été fondé en 2007 et compte une équipe de plus de 500 employés dans le monde. L’année dernière, la société a présenté sa première caméra de sécurité intérieure qui se double d’un haut-parleur intelligent Alexa. La caméra de sécurité fait également partie de la plate-forme de sécurité domestique « Haven » de l’entreprise.

En raison de l’impact économique de COVID-19, cependant, Ecobee a dû annuler une nouvelle gamme de produits d’éclairage sur laquelle elle travaillait. De plus, l’entreprise a également licencié de façon permanente environ 10 % de son effectif total l’année dernière. Sous Generac, Ecobee devrait être en mesure d’étendre facilement son portefeuille de produits et de mieux rivaliser avec des concurrents tels que Nest, Honeywell et Amazon de Google sur le marché des thermostats intelligents.

Generac, fondée en 1959, propose des systèmes de sauvegarde et d’alimentation à usage domestique et industriel, des solutions de stockage solaire + batterie, des plates-formes logicielles de réseau électrique, ainsi que des équipements alimentés par moteur et batterie.

Selon un rapport publié par le New York Times en septembre, Generac représentait près de 75 % de toutes les ventes de générateurs domestiques de secours aux États-Unis. énergie propre.