Le géant des objets de collection Funko fait un bond après l’acquisition de l’application NFT Tokenwave

Dans une vague d’action des prix qui rappelle la manie de 2017, peu de temps après avoir annoncé l’acquisition de la plateforme d’affichage et de suivi NFT Tokenwave, l’action du géant des objets de collection de la culture pop Funko (NYSE: FNKO) a augmenté de plus de 20%.

Contrairement à de nombreuses annonces qui font monter les prix et qui ne contiennent que peu de contenu de la dernière course de taureaux (et les dizaines à venir inévitablement au cours des prochains mois), Funko et NFT peuvent cependant être un ajustement parfait.

Jeudi, le créateur de la très populaire gamme d’objets de collection Funko Pops a annoncé dans un communiqué de presse avoir acquis une participation majoritaire dans TokenWave, les développeurs de l’application TokenHead NFT basée sur la blockchain WAX. Le communiqué note que l’investissement est leur «entrée initiale sur le marché des NFT» et que la société lancera des objets de collection numériques à un prix de 9,99 $ à partir de juin.

En outre, la société a des produits hybrides physiques et numériques en préparation, tels que l’association des «NFT les plus rares des Funko avec des Funko Pop! S exclusives échangeables». La société tirera également parti de ses accords de licence étendus – une source de plus en plus importante de traction sur la plate-forme NFT.

L’action de la société a grimpé jusqu’à 24,81 $ aux nouvelles jeudi avant de se retirer dans l’après-midi. L’action FNKO a clôturé à 20,96 $ par action, en hausse de 6,5% sur la journée et de plus de 100% sur l’année.

Une fois joint par Cointelegraph, un représentant de Funko a refusé de commenter.

Le déménagement devrait être familier aux vétérans de l’industrie. À la fin du dernier bullrun, plusieurs sociétés, telles que Kodak, ont vu des augmentations massives du cours des actions à la suite d’annonces liées à la blockchain. Compte tenu de la vague de célébrités de la liste C et D cherchant à gagner rapidement de l’argent sur les NFT, il était inévitable que les entreprises emboîtent le pas.

Cependant, Funko pourrait bien être une exception à la règle. Les NFT sont un véhicule de collecte idéal, et les objets de collection numériques offrent une nouvelle façon pour l’entreprise de connecter les fans aux marques, ce qui signifie que l’entreprise pourrait rester en place dans l’espace de la blockchain. De même, la plate-forme choisie par Funko, WAX, a déjà connu un certain succès avec les NFT sous licence, y compris avec une récente version Godzilla vs Kong.