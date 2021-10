Le géant des paiements Stripe met en place une équipe crypto

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La société de paiement Stripe met en place une équipe de cryptographie pour aider sa plate-forme à « prendre en charge les cas d’utilisation de la cryptographie ».

***

Stripe, la société irlando-américaine de services financiers et de logiciels en tant que service basée à San Francisco et Dublin, née en 2009, veut maintenant entrer dans le monde de la cryptographie. Ou du moins, c’est ainsi que sort une publication dans laquelle vous recherchez des experts dans le domaine.

Dans une offre d’emploi récemment publiée sur le site Web de Stripe, l’entreprise ajoute quatre nouveaux postes avec le titre « Ingénieur, Crypto ». 3 des postes sont dans des villes américaines : New York, Seattle ou San Francisco et un dernier dans des régions éloignées, tous à temps plein. Parmi les exigences : « Avoir une solide formation technique qui comprend plus de 10 ans d’expérience dans la conception et l’ingénierie de systèmes à grande échelle. Avoir de l’expérience dans le développement dans l’espace des crypto-monnaies ».

À cet égard, Guillaume Poncin, directeur de l’ingénierie crypto chez Stripe, a annoncé sur Twitter qu’il formait une équipe d’ingénieurs et de designers pour intégrer la « crypto » dans sa plateforme.

Nous commençons une nouvelle équipe crypto à @Stripe. Je recrute des ingénieurs et des designers pour construire l’avenir des paiements.

Nous commençons une nouvelle équipe crypto à @Stripe. Je recrute des ingénieurs et des designers pour construire l’avenir des paiements Web3 : https://t.co/A40QPCw3XG. pic.twitter.com/ygYTrA125T – Guillaume Poncin (@gponcin) 12 octobre 2021

Équipe Crypto : nouveau sur Stripe

Stripe explique également dans l’offre :

« L’équipe crypto est une toute nouvelle équipe chez Stripe. En tant qu’ingénieur d’usine de l’équipe, vous concevrez et créerez les principaux composants dont nous avons besoin pour prendre en charge les cas d’utilisation de crypto-monnaie, ainsi que de nouvelles expériences dans le développement 0 à 1. Vous travaillerez sur tout, de l’interface utilisateur Web / mobile au backend, aux paiements et aux systèmes d’identité. Stripe est déjà approuvé et approuvé par de nombreuses entreprises et utilisateurs. Cela nous donne une excellente occasion d’être à la pointe d’une nouvelle vague d’innovation ».

Bande en crypto

« Nous entendons un besoin croissant pour les développeurs et les utilisateurs de cet espace de meilleurs blocs de construction pour accepter les paiements, déplacer des fonds, échanger entre fiat et crypto », indique l’offre d’emploi. « En se concentrant sur ces problèmes et besoins, notre objectif est de créer des expériences cryptographiques plus rapides, plus fiables et de meilleure qualité. »

Sans aucun doute, l’incursion d’une entreprise comme celle-ci dans la crypto sera une étape de plus dans l’adoption massive. Il convient de noter que Stripe a initialement commencé à accepter le bitcoin en 2014, mais s’est ensuite arrêté en 2018 en raison des délais de confirmation des transactions et des frais sur la chaîne principale. Stripe faisait également partie de la Libra Association, l’organisation à l’origine de la pièce de monnaie de Facebook, mais s’est retirée lorsque des problèmes ont commencé avec les législateurs du monde entier.

Sources : site Web Stripe, Bitcoin Magazine, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash