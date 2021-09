Le géant des paiements Visa a développé un concept d’interopérabilité pour les paiements CBDC.

Le géant des paiements Visa a fait un pas vers la réalisation de sa vision des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Elle a développé un concept qui montre comment différentes CBDC peuvent être interopérables entre elles pour effectuer des paiements. Le concept, appelé « Canal de paiement universel » (UPC), décrit comment divers réseaux de chaînes de blocs peuvent être interconnectés pour permettre le transfert de CBDC. Il montre comment Visa peut aider à échanger diverses CBDC construites sur différentes blockchains à l’avenir.

« Les CBDC joueront un rôle essentiel dans la vie financière des gens à l’avenir.

“Il s’agit d’un concept de réflexion future à beaucoup plus long terme sur la manière dont Visa pourrait potentiellement aider à devenir un pont entre une monnaie numérique sur une blockchain et une autre monnaie numérique sur une autre blockchain”, a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie de Visa, dans une interview. avec le média crypto The Block. Les monnaies numériques, y compris les CBDC et les pièces stables, joueront un rôle essentiel dans la vie financière des gens à l’avenir, selon Visa. Pour que les monnaies numériques réussissent, Visa pense qu’elles doivent avoir une excellente expérience de consommation et une acceptation généralisée des commerçants.

Visa a également déployé son tout premier exemple de contrat intelligent sur le réseau de test Ropsten d’Ethereum.

Dans le cadre du développement du concept UPC, le géant des paiements Visa a également déployé son tout premier exemple de contrat intelligent sur le réseau de test Ropsten d’Ethereum. Le contrat intelligent montre un canal de paiement qui accepte à la fois l’éther (ETH) et le stablecoin USDC. “Les canaux de paiement spécialisés d’UPC seraient établis à partir de la blockchain et tireraient parti des contrats intelligents pour communiquer avec les différents réseaux de blockchain, offrant un débit de transaction élevé de manière sécurisée et fiable et améliorant les vitesses globales”, a déclaré Visa. Sheffield a noté que la société renforce ses connaissances et son expertise, sa solidité d’apprentissage et écrit des contrats intelligents sur Ethereum. Il explorera également d’autres blockchains à l’avenir, a-t-il ajouté.