Le géant des paiements Visa achète CryptoPunk pour marquer son entrée dans la « nouvelle ère du commerce NFT »

Le géant des paiements Visa a annoncé son entrée dans la nouvelle ère du marché du commerce des jetons non fongibles (NFT) en ajoutant un CryptoPunk à sa collection alors que la crypto-monnaie et les NFT gagnent du terrain et font la une des journaux.

Visa a acheté CryptoPunk 7610, l’une des 3840 femmes punks présentant une paire d’yeux de clown et un mohawk avec des rouges à lèvres chauds verts comme traits rares. Le processeur de paiement a déclaré lundi,

“Pour reconnaître le rôle que CryptoPunks a joué en tant que projet NFT historique, reliant la culture et le commerce, Visa a décidé d’acheter CryptoPunk 7610.”

Visa comme Visa, la société de carte de crédit vient d’acheter un CryptoPunk et vous pensez toujours que l’art numérique est pour les enfants stupides ? pourrait vouloir repenser que – Matthew Graham (@mattysino) 23 août 2021

Avec cette annonce, “Les NFT marquent un nouveau chapitre pour le commerce numérique”, Visa a également publié un article de blog mettant en vedette Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie chez Visa et passionné de NFT.

Parlant des NFT, Sheffield a expliqué que les NFT sont des jetons uniques, contrairement aux cryptos, et sont suivis et échangés sur une blockchain publique qui est utilisée pour certifier la provenance, l’authenticité et la propriété d’un média numérique.

Quant à savoir pourquoi quelqu’un pourrait vouloir un NFT, Sheffield a expliqué que la pratique de créer et de maintenir des collections n’est pas nouvelle en soi, mais se déplace simplement dans le monde virtuel où nous interagissons avec des amis, des collègues et d’autres communautés Internet.

Visa, en particulier, a décidé d’acheter l’une des collections NFT les plus populaires, CryptoPunks, parce qu’ils voulaient apprendre, pour commencer.

« Nous pensons que les NFT joueront un rôle important dans l’avenir de la vente au détail, des médias sociaux, du divertissement et du commerce. Pour aider nos clients et partenaires à participer, nous avons besoin d’une compréhension directe des exigences d’infrastructure pour qu’une marque mondiale achète, stocke et exploite un NFT.

Non seulement les NFT ont le potentiel de devenir un puissant accélérateur pour l’économie des créateurs, mais ils pourraient également alimenter les petites et moyennes entreprises, a-t-il ajouté.

Visa réfléchit réellement à cet espace et est prête à permettre des paiements numériques transparents et sécurisés pour rendre le commerce NFT utilisable et accessible.

Pas seulement Visa, ce week-end, Ryan Watt, responsable des jeux chez Youtube, a également déclaré qu’il était optimiste sur NFT.

Je suis optimiste sur les NFT. Je pense que le jeu pour gagner est le prochain modèle de jeu majeur, ainsi qu’un marché ouvert pour les articles numériques dans le jeu ; la plupart des actifs du jeu sont illiquides, ce qui est insensé pour moi. Tout cela changera à long terme grâce à la blockchain et aux NFT. C’est une évidence. – Ryan Wyatt (@Fwiz) 21 août 2021

Même en Chine, où le gouvernement a réprimé le minage de crypto et le trading à effet de levier, des géants comme Alipay et Tencent entrent dans le monde en plein essor des NFT.

« L’environnement financier aux États-Unis est plus ouvert, donc la pratique actuelle de la blockchain est très axée sur les ressources financières. La politique de blockchain de la Chine est davantage axée sur le service à l’économie réelle », a noté Sino Global Capital.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.