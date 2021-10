Le géant des paiements Visa annonce une plate-forme d’interopérabilité pour les CBDC et les stablecoins.

Le géant des paiements internationaux Visa travaille sur une plate-forme qui permettra l’interopérabilité entre les monnaies numériques de la banque centrale et les pièces stables. Baptisée Universal Payments Channel, la plate-forme permettrait de transférer les CBDC d’une blockchain à une autre et de permettre aux stablecoins de fonctionner sur différentes blockchains. Cette décision a le potentiel de révolutionner la façon dont les monnaies numériques sont perçues.

La plateforme aurait une fonction importante à l’interface des CBDC et des stablecoins.

Dans un livre blanc publié par la société de paiement, Visa a déclaré que la plate-forme aurait une fonction importante à l’interface des CBDC et des stablecoins. «Avec l’innovation de la technologie du grand livre distribué (DLT), souvent connue sous le nom de technologie blockchain, il y a eu une croissance significative des jetons numériques sous la forme de crypto-monnaies, de pièces stables et de monnaies numériques de banque centrale. La probabilité que les parties à la transaction se trouvent sur le même réseau diminue à mesure que le nombre de réseaux DLT augmente, chacun avec des caractéristiques de conception différentes. Ainsi, il est crucial de faciliter les paiements universels sur les réseaux, évolutifs pour des charges massives et hautement disponibles », selon Visa.

Visa partage les orientations futures de la technologie UPC.

Visa vise à construire un réseau de paiement au-dessus des réseaux DLT sans être soumis à leurs limitations en matière d’interopérabilité, d’évolutivité et de disponibilité auxquelles sont confrontées les solutions de paiement DLT aujourd’hui. La société a proposé un itinéraire de paiement en étoile, appelé ici canaux de paiement universels (UPC), qui peut être utilisé pour prendre en charge les transferts de fonds par jetons numériques sur différents réseaux via des canaux de paiement. Le système est une solution proposée par Visa au problème de l’interopérabilité des monnaies numériques soutenues par la banque centrale dans un monde où plusieurs grandes banques centrales explorent déjà le développement de leurs propres CBDC en ce moment.