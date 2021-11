Le géant du capital-investissement KKR prévoit de soutenir la collecte de fonds d’Anchorage à une valeur de 3 milliards de dollars : rapport

La société de capital-investissement KKR prévoit de diriger un cycle d’investissement de série D pour la plate-forme de cryptographie Anchorage, selon les sources de The Information. Le financement aurait poussé Anchorage à une valorisation d’environ 3 milliards de dollars.

Anchorage, basée à San Francisco, est une plate-forme de conservation de crypto-monnaies qui permet aux investisseurs institutionnels de détenir et d’utiliser des crypto-monnaies en toute sécurité. Anchorage a été la première entreprise de cryptographie à recevoir une charte bancaire fédérale américaine du Bureau du contrôleur de la monnaie, faisant d’Anchorage la première banque d’actifs numériques à l’échelle nationale. En octobre, des sources ont déclaré à CoinDesk qu’Anchorage prévoyait de lever un nouveau tour de financement important à une évaluation de 2 à 3 milliards de dollars. Anchorage a levé une série C de 80 millions de dollars en février de cette année, mais n’a pas divulgué l’évaluation à ce moment-là. KKR avait 459 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la date de ses résultats du troisième trimestre publiés plus tôt ce mois-ci . En septembre, la société a réalisé son premier investissement lié à la blockchain en soutenant le fonds phare de ParaFi Capital, qui se concentre sur les marchés financiers décentralisés. KKR aurait également créé un groupe de travail dédié à la détermination des meilleurs cas d’utilisation de la technologie blockchain.