Le géant du capital-risque envisage de lever des milliards pour investir dans les crypto-monnaies et les startups

Le géant du capital-risque envisage de lever 1 milliard de dollars pour investir dans les crypto-monnaies et les startups

Andreessen Horowitz, un géant du capital-risque, cherche à lever jusqu’à 1 milliard de dollars en crypto-monnaies et en startups cryptographiques.

Ce nouveau fonds vise à lever entre 800 millions et 1 milliard de dollars auprès des investisseurs, a rapporté le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Avec cette dernière initiative, l’une des sociétés de capital-risque les plus en vue de la Silicon Valley introduit l’un des plus grands pools de capitaux dans la cryptographie, potentiellement deux fois la taille de son prédécesseur – son troisième fonds cryptographique, qui a levé 515 millions de dollars il y a un an.

Après le succès de Coinbase, actuellement évalué à environ 60 milliards de dollars de moins que la brève évaluation initiale de 100 milliards de dollars, les investisseurs institutionnels tels que les dotations et les fondations renouvellent désormais leur pari sur la technologie.

Fondée en 2009 par Marc Andreessen et Ben Horowitz, la société de capital-risque, qui était également l’un des premiers investisseurs dans Coinbase avec Ripple via des fonds traditionnels, gérait 35,8 milliards de dollars d’actifs réglementaires à la fin de l’année dernière.

Sa dernière levée de fonds rivaliserait avec le capital levé par Paradigm, une société d’investissement cryptographique fondée par le co-fondateur de Coinbase Fred Ehsram et l’ancien partenaire de Sequoia Capital Matt Huang en 2018.

Paradigm a levé 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs, y compris des dotations des universités de Harvard et de Yale.

Un autre, Pantera Capital, vise à lever 600 millions de dollars pour un nouveau fonds blockchain qui combinera des investissements dans des entreprises privées et des jetons négociables. Son dernier fonds de capital-risque a levé 175 millions de dollars en 2018, qui ont bondi de 3,8 fois en janvier de cette année.

