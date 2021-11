Paiements et marchands

Le géant du commerce électronique de LATAM permettra à ses millions d’utilisateurs d’acheter, de stocker et de vendre des cryptos via un portefeuille numérique

AnTy23 novembre 2021

MercadoLibre est la dernière entreprise à rejoindre la crypto dès qu’elle offrira à ses clients au Brésil la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies à l’aide de son application de paiement numérique.

MercadoLibre est la plus grande entreprise d’Amérique latine en termes de capitalisation boursière et, grâce à la cryptographie, étend ses produits financiers.

La fonctionnalité de cryptographie était déjà disponible pour un petit groupe de clients sélectionnés au début du mois et sera largement déployée dans les mois à venir, a déclaré le vice-président Tulio Oliveira. Le portefeuille numérique de Mercado Pago comptait 16,8 millions d’utilisateurs uniques au troisième trimestre 2021.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Bloomberg, qui a été retweetée par le cofondateur et PDG de Mercado Libre, Marcos Galperin, qui a également déclaré que les utilisateurs de Mercado Livre, la filiale brésilienne, et de sa branche fintech Mercado Pago pourraient « acheter, stocker et vendre de la crypto » à partir de cette semaine.

La société planifie son transfert de crypto depuis des mois, car en août, le président Osvaldo Gimenez a déclaré que Bitcoin et Ethereum « pourraient être une révolution dans la finance ».

Avant cela, en mai, MercadoLibre avait également divulgué son achat de Bitcoin de 7,8 millions de dollars dans le cadre de la stratégie de trésorerie. Avant cela, sa plateforme immobilière argentine avait commencé à accepter le BTC pour l’achat et la vente de propriétés.

Dans un communiqué publié lundi, MercadoLibre a déclaré qu’il entrait dans l’espace crypto au Brésil avec « un dépositaire de classe mondiale », mais n’a pas mentionné avec qui il s’associe. La société « analyse tous les aspects financiers et réglementaires entourant cette technologie », a-t-il ajouté.

