Le géant du commerce électronique Shopify lance la prise en charge des NFT et s’associe aux Chicago Bulls de la NBA Crypto new media

La plate-forme d’achat en ligne Shopify dit qu’elle offre aux commerçants un moyen de vendre des jetons non fongibles (NFT) directement sans utiliser un marché tiers.

Selon le président du géant du commerce électronique Harley Finkelstein, leur premier partenaire dans le nouvel effort sera les Chicago Bulls de la NBA.

« Si vous avez passé une minute sur Internet cette année, vous en avez vu beaucoup sur les NFT. Chez Shopify, nous permettons à nos marchands de vendre plus facilement des NFT directement dans leurs magasins, l’un des premiers étant le magasin NFT des Chicago Bulls.

Avant que Shopify n’offre cette capacité, les commerçants devaient vendre via un marché tiers, AKA moins de contrôle sur la vente et la relation client. Une fois de plus, nous remettons le pouvoir entre les mains des commerçants et rencontrons les clients où et comment ils veulent acheter.

Les objets de collection numériques initiaux à vendre par les Chicago Bulls seront des souvenirs de leurs six championnats NBA au cours des saisons 1991 à 1993 et ​​1996 à 1998. La vente aura lieu au cours des six derniers jours de ce mois.

«Pour la toute première fois, les Chicago Bulls créent une collection NFT sous licence officielle que les fans peuvent posséder. La collection Bulls Legacy, qui met en valeur les six bagues emblématiques de l’équipe pour le championnat du monde, comprend six modèles de jetons uniques dans trois niveaux de rareté distincts et sera disponible à l’achat (jusqu’à épuisement des stocks) du 26 au 31 juillet.

Outre les jetons non fongibles, le PDG de Shopify, Tobi Lutke, a manifesté en avril son intérêt pour l’intégration de la finance décentralisée (DeFi) dans la plate-forme de commerce électronique. À l’époque, Lutke a fait valoir qu’autant que “Shopify est un produit de l’époque pré-crypto”, il était “spirituellement aligné avec une opportunité de décentralisation”.

Image en vedette : Shutterstock/archy13/BublikHaus

