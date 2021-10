(Photo de Bigstock)

Electronic Arts ouvre un nouveau bureau dans la région de Seattle, avec l’ancien directeur de V1 Interactive et co-créateur de Halo, Marcus Lehto, en tant que directeur du jeu.

Le nouveau studio travaille sur des « jeux à la première personne », selon un tweet de Lehto, qui travaillerait sous la direction de Vince Zampella d’EA, le chef du développeur d’Apex Legends, Respawn Entertainment.

Lehto a été directeur artistique chez Bungie Studios de 1997 à 2012, où il a aidé à concevoir de nombreux personnages et véhicules qui allaient devenir un pilier de la série, y compris son protagoniste le Master Chief. Les initiales et l’anniversaire de Lehto peuvent tous deux être trouvés sous forme d’œufs de Pâques sur divers modèles du jeu dans l’original 2001 Halo: Combat Evolved.

Salut tout le monde, je suis très heureux d’annoncer que j’ai rejoint @EA en tant que directeur de jeu, construisant un nouveau studio dans la région de Seattle travaillant sur des jeux à la première personne. J’ai hâte de partager plus sur ce que nous créons ! pic.twitter.com/GnfVFNLSaW – Marcus Lehto (@game_fabricator) 19 octobre 2021

Plus récemment, Lehto était le chef de studio de V1 Interactive à Redmond, Washington, qui a développé le jeu de tir tactique 2020 Disintegration. V1 Interactive a fermé ses portes en mars.

Il s’agit du deuxième nouveau bureau qu’Electronic Arts a ouvert dans la région de Seattle en 2021. En mai, il a discrètement fait appel aux anciens vice-présidents de Monolith Kevin Stephens et Samantha Ryan pour diriger un studio sans nom, avec l’intention de créer un jeu d’action-aventure en monde ouvert. . EA avait auparavant un bureau satellite à Seattle, qui travaillait principalement sur la franchise de course Need for Speed ​​avant de fermer en 2002.

Electronic Arts, fondée en 1982, est peut-être mieux connue par ses initiales. C’est actuellement le deuxième plus grand développeur tiers dans l’industrie du jeu vidéo moderne, derrière l’éditeur Call of Duty Activision Blizzard, avec plusieurs franchises à succès qui incluent Les Sims, Star Wars, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall et le Madden mis à jour chaque année. et simulateurs sportifs FIFA.

Comme Lehto l’a mentionné en septembre, EA est une figure légèrement controversée dans l’industrie des jeux modernes. C’était l’un des premiers studios à être touché par des plaintes de « culture crunch », dans le cadre des plaintes anonymes ea_spouse en 2004 ; il est connu pour acquérir des studios indépendants, puis les enfoncer dans le sol ; et c’était l’une des plus grandes entreprises impliquées dans les problèmes qui entouraient les «boîtes à butin» en 2019. Cependant, elle fabrique et commercialise également certains des jeux les plus populaires au monde et compte généralement au moins deux best-sellers au cours d’une année donnée. liste des 10 meilleurs.

EA a son siège à Redwood City, en Californie, avec des filiales nord-américaines à Orlando, Vancouver, Baton Rouge, Los Angeles et Sacramento. Il possède également la société de jeux occasionnels PopCap, le fabricant de Plants vs. Zombies fondé à Seattle et acquis par EA en 2011. PopCap possède des bureaux à Seattle, Vancouver et Hyderabad, en Inde.