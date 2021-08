Le géant du jeu en ligne Entain va acquérir la start-up de paris esports de Seattle Unikrn

Les co-fondateurs d’Unikrn Karl Flores (à gauche) et Rahul Sood. (Photo de l’Unikrn)

Entain, l’une des plus grandes sociétés de paris sportifs et de jeux au monde, a annoncé jeudi avoir accepté d’acquérir Unikrn, une startup de Seattle qui exploite une plate-forme de paris sportifs. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondée en 2014, Unikrn a été soutenue par des investisseurs célèbres tels que Mark Cuban et Ashton Kutcher. Il permet aux gens de parier sur des matchs d’esports dans des jeux tels que League of Legends ou Counter-Strike, un peu comme ils le font avec les sports traditionnels.

Entain possède une multitude de marques en ligne telles que bwin et Ladbrokes dans les jeux de paris sportifs, de casino, de poker et de bingo. Elle a traité plus de 16 milliards de dollars de paris sportifs en 2020 et emploie plus de 24 000 personnes dans le monde dans 20 bureaux.

Unikrn interrompt temporairement ses services une fois la transaction conclue.

Rahul Sood, qui dirigeait auparavant Microsoft Ventures, et le vétérinaire technique Karl Flores ont fondé la société. Flores a succédé à Sood en tant que PDG l’année dernière et rejoindra Entain avec les autres employés d’Unikrn. L’entreprise compte environ 40 employés, selon LinkedIn.

Sood a déclaré à . qu’il resterait à Seattle et était à la recherche d’une nouvelle opportunité.

“Ce fut un voyage amusant avec des célébrations, des défis et des tonnes de bonheur”, a déclaré Sood à .. “Je suis enthousiasmé par l’avenir d’Unikrn et d’Entain, et je vais commencer à chercher quelque chose de cool à refaire.”

Entain a déclaré avoir embauché l’ancien cadre supérieur de Twitch, Justin Dellario, pour diriger les opérations d’esport.

“Une opportunité passionnante est le marché croissant des paris basés sur les compétences en esports”, a déclaré la PDG d’Entain, Jette Nygaard-Andersen, dans un communiqué. « Nous construisons la première plate-forme évolutive pour adresser ce marché et je suis ravi que Justin Dellario se joigne à nous pour diriger notre croissance dans ce nouveau domaine. »

Entain estime que les paris esports et les marchés liés aux casinos sociaux pourraient ajouter 20 milliards de dollars de part de marché adressable d’ici 2025.

Unikrn a également levé 31 millions de dollars pour une première offre de pièces il y a quatre ans, mais a rencontré des problèmes juridiques. Plus tôt cette année, la société a payé une amende de 6,1 millions de dollars et a été contrainte de désactiver sa crypto-monnaie UnikoinGold (UKG) pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission selon lesquelles elle a procédé à une offre initiale de pièces non enregistrée en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

En 2018, Unikrn a été poursuivi pour des allégations selon lesquelles la société aurait contourné la réglementation fédérale lors de l’offre initiale de pièces, ou ICO.

Unikrn a levé 10 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table en 2014. Parmi les autres bailleurs de fonds privés figuraient Advancit Capital, Freelands Group, 500 Startups, Indicator Ventures, Tabcorp et Binary Capital, désormais fermé.