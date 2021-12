Le géant du sportswear Nike rachète la start-up NFT Fashion and Collectibles RTFKT

« Cette acquisition est une autre étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l’intersection du sport, de la créativité, des jeux et de la culture », a écrit le président de Nike, John Donahoe, dans un article de blog. « Nous recrutons une équipe de créateurs très talentueuse avec une marque authentique et connectée. Notre plan est d’investir dans la marque RTFKT, de servir et de développer leur communauté innovante et créative et d’étendre l’empreinte et les capacités numériques de Nike.

