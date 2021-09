Le géant du streaming Netflix acquiert son premier développeur de jeux vidéo

Image: Studio d’école du soir

Il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur le géant du streaming Netflix se développant dans les jeux vidéo avec son service populaire et maintenant il a annoncé sa toute première acquisition de développeur.

Alors, quelle est l’entreprise ? It’s Night School Studio – connu pour son premier jeu Sans boeuf et aussi la sortie prochaine Oxenfree II : Signaux perdus, en route vers toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch.

Dans un communiqué, le vice-président du développement de jeux de Netflix, Mike Verdu, a déclaré que la société souhaitait continuer à travailler avec les développeurs et à embaucher les meilleurs talents pour proposer des “jeux exclusifs” à ses membres.

“Nous continuerons à travailler avec des développeurs du monde entier et à embaucher les meilleurs talents de l’industrie pour proposer une superbe collection de jeux exclusifs conçus pour tous les types de joueurs et tous les niveaux de jeu. Comme nos émissions et films, ces jeux seront tous inclus dans le cadre de votre abonnement Netflix – le tout sans publicité ni achat intégré. Restez à l’écoute pour en savoir plus. “

Le fondateur de Night School, Sean Krankel, a décrit le partenariat comme un “jumelage naturel” et a mentionné comment Netflix avait fait “le plus grand soin” pour protéger la culture et la vision créative du studio.

“Netflix offre aux fabricants de films, de télévision et maintenant de jeux vidéo une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations du gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. C’était comme si les deux équipes étaient venues à cette conclusion instinctivement.

“C’est un honneur surréaliste d’être le premier studio de jeux à rejoindre Netflix… L’équipe Netflix a fait preuve du plus grand soin pour protéger notre culture de studio et notre vision créative.”

Le dernier projet de Night School Oxenfree II: Lost Signals a déjà été taquiné lors d’une présentation Indie World plus tôt cette année, et vise une sortie 2022 selon une liste Switch eShop.

