Le géant européen avec une redoutable chasse en première ligne Chelsea a des doutes

L’Atletico Madrid a rejoint la course pour signer une récente signature de Chelsea qui s’est révélée peser son avenir au club, selon un rapport.

L’équipe de Diego Simeone possède déjà certains des attaquants les plus redoutables du football européen. Luis Suarez a aidé l’Atletico à remporter la gloire de la Liga avec 21 buts la saison dernière, tandis que la signature de 113 millions de livres sterling Joao Felix a encore ses meilleures années à venir.

La paire a été rejointe par l’ancien favori de l’Atletico Antoine Griezmann cet été après avoir effectué un transfert de prêt de Barcelone.

Cette décision contenait une obligation d’acheter, bien que le dernier rapport suggère que Simeone envisage encore plus de puissance de feu.

Goal (citant le magasin en ligne TransferMarketWeb), révèle que l’Atletico a jeté son chapeau sur le ring pour signer Timo Werner.

Les Chelsea L’attaquant, 25 ans, a eu du mal à égaler le nombre de buts marqués de ses jours au RB Leipzig depuis son arrivée en 2020.

L’un des facteurs de son manque de rendement provient de la VAR. Il a été remarquablement révélé que Werner a eu 16 buts marqués par VAR lors de son séjour en Angleterre.

Comme on pouvait s’y attendre, cela a attiré la colère de Werner après avoir vu un autre but mendier contre Southampton samedi. Cependant, le Telegraph a récemment rapporté qu’il pensait à des choses plus importantes que l’arbitre virtuel.

ils ont insisté Werner « réévaluerait son avenir » s’il était contraint de continuer à s’effacer sous Thomas Tuchel. L’arrivée de Romelu Lukaku a poussé Werner en bas de l’ordre, bien qu’il ait été choisi pour commencer en tandem avec Lukaku contre les Saints.

La décision de Werner sera probablement prise à mi-parcours de la campagne. À ce stade, il sera plus clair s’il figure en bonne place dans les plans de Tuchel.

Et s’il jugeait une sortie nécessaire au profit de sa carrière, l’Atletico serait en train de se cacher.

Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et la Juventus ont également été liés ces dernières semaines.

Chelsea s’apprête à recevoir l’attaque de transfert du défenseur

Pendant ce temps, L’Inter Milan serait prêt à défier la résolution de Chelsea avec une offre pour Marcos Alonso.

L’Inter était lié à une décision qui ne s’est pas concrétisée avant la date limite d’août. Cependant, leur intérêt ne s’est pas arrêté et ils pourraient revenir pour l’arrière gauche en janvier.

Le journaliste italien Niccolo Ceccarini, qui écrit pour TuttoMercatoWeb, déclare que l’Inter espère à nouveau faire atterrir Alonso.

Ils sont “de retour en force” pour le joueur de 30 ans et sont prêts à “attaquer” Chelsea avec une offre majeure.

Alonso est revenu sur le devant de la scène cette saison avec une série de performances impressionnantes à l’arrière. Cependant, sa forme récente s’est détériorée, entraînant le retour de Ben Chilwell dans le onze de départ contre Southampton samedi.

