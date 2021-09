Le géant européen « ravi » du prêteur de Fulham ; prêt à rendre l’accord permanent

L’équipe de Serie A Napoli est ” ravie ” de l’impact qu’Andre-Frank Zambo Anguissa a eu en Italie, selon un rapport.

Le joueur de 25 ans a rejoint Naples en prêt cet été après avoir été excédentaire par rapport aux besoins de Fulham. Il a jusqu’à présent fait quatre apparitions dans toutes les compétitions, dont une en Ligue Europa contre Leicester City.

Les patrons de Naples ont été impressionnés par les solides performances d’Anguissa au milieu de terrain, écrivent le média italien Calciomercato (via ESPN).

Ils ont remporté leurs trois premiers matches de championnat, marquant dix buts au passage. Anguissa aide à ancrer l’équipe tandis que les goûts de Lorenzo Insigne et Victor Osimhen partent en attaque.

Napoli envisage déjà la possibilité de rendre le prêt d’une saison du joueur permanent en 2022.

Un tel transfert leur coûtera 15 millions d’euros (12,8 millions de livres sterling). Fulham sont ouverts à la vente car ils n’ont pas encore vu le meilleur d’Anguissa en Angleterre.

Il a fait 66 apparitions pour les Cottagers depuis son arrivée en 2018, mais n’a jamais prouvé son prix de 22,3 millions de livres sterling.

Anguissa a été expédiée à Villarréal prêté il y a deux ans, mais est retourné dans l’ouest de Londres avant la saison dernière.

Il est régulièrement apparu dans le milieu de terrain de Scott Parker pendant la saison de relégation du club. Ils ont terminé à la 18e place avec 28 points, 11 loin de la sécurité.

La mauvaise campagne a également entraîné la démission de Parker de son poste de directeur.

Anguissa semble prêt à relancer sa carrière en Italie. L’international camerounais s’est avéré être un partenaire solide au milieu de terrain pour Fabian Ruiz et Piotr Zielinski jusqu’à présent cette campagne.

Silva réagit à la défaite de Fulham

Le patron de Fulham, Marco Silva, a déclaré que son équipe devait travailler sur ses finitions après la défaite en coupe contre Leeds United.

Les Cottagers ont accueilli l’équipe de Marcelo Bielsa lors de la Coupe Carabao mardi soir.

Ils ont perdu 6-5 aux tirs au but après une impasse 0-0 en temps normal.

Interrogé sur la perte, Silva a déclaré aux journalistes : « Nous devons être plus cliniques.

«Bien sûr, créer autant de tentatives en deux matchs, pas seulement en deux matchs, depuis le début de la saison, étant plus clinique bien sûr. Quelques résultats [would have been] complètement différent.

«Mais encore une fois, samedi dernier, hors du poteau, barre transversale, les balles vont dans le même sens mais à l’avenir viendra pour nous, je n’ai pas de doutes.

«Nous devons juste continuer à travailler, continuer à améliorer nos joueurs, améliorer définitivement notre dernière décision, notre dernière passe. Notre finition aussi. Bien sûr, nous devons continuer à travailler là-dessus. »

Le prochain match de Fulham sera à l’extérieur contre Bristol City samedi après-midi.

