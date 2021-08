Le géant hypothécaire UWM prévoit d’accepter les paiements en crypto-monnaies

in

Le prêteur hypothécaire UWM – United Whole Mortgagescon – basé à Pontiac, Michigan, États-Unis, a annoncé qu’il prévoyait d’être la première société de prêt hypothécaire à accepter les crypto-monnaies. La société emploie plus de 9 000 employés à son siège social de Pontiac, laissant entendre que le géant hypothécaire fera un grand saut dans la cryptographie en acceptant les paiements en fonction de ceux-ci.

Ainsi, le directeur exécutif de la société UWM United Wholesale Mortgage, Mat Ishbia a annoncé dans une interview au journal Detroit Free Press que la société envisage de commencer à accepter les crypto-monnaies pour ses paiements avant la fin de l’année 2021. Ce qui la convertirait. le premier grand prêteur hypothécaire à l’échelle nationale à le faire.

De plus, dans son interview, il a expliqué que la société est ravie d’offrir des options de cryptographie pour les paiements hypothécaires avant tout le monde dans le pays. De plus, dans l’interview, il a détaillé les crypto-monnaies possibles qu’ils accepteraient dans leurs transactions.

“Je pense que nous commençons avec Bitcoin, mais nous examinons Ethereum et d’autres”, a déclaré Ishbia.

« Nous devrions marcher avant de courir, mais en même temps, nous sommes définitivement des leaders en matière de technologie et d’innovation. Et nous essayons toujours d’être les meilleurs et les leaders dans tout ce que nous faisons. Ajoutée. « Évidemment, il n’y a aucune garantie, nous travaillons toujours sur certains détails. Mais ce sera absolument fait. Ishbia a conclu.

UWM sur le marché américain

La société UWM est un prêteur hypothécaire qui a conclu un total de plus de 59,2 milliards de dollars de prêts hypothécaires. Ceci au cours du deuxième trimestre de cette année. Malgré les gros volumes d’argent mobilisés, leurs revenus étaient inférieurs en raison du fait que leur marge bénéficiaire a été réduite, en raison de la crise que traverse le secteur hypothécaire au pays cette année. C’est pourquoi la société souhaite s’aventurer dans le monde de la cryptographie, afin de tirer parti de ses bénéfices nets et d’éviter la déflation du marché hypothécaire américain, cela contribuerait à son tour à attirer des clients potentiels qui utilisent des crypto-monnaies.

UWM de Pontiac. Source : Detroit Free Press

Dans le cas où l’UWM envisage d’accorder ses prêts basés sur des crypto-monnaies à la vente sur le marché, le paiement des crypto-monnaies des emprunteurs devra être converti en dollars et l’emprunteur devra fournir la documentation légale pour vérifier la propriété et les origines du actifs. Ceci dans le cadre du processus de souscription de prêt.

Pourquoi est-ce si important?

Pendant de nombreuses années, aucune entreprise du marché financier américain n’a accordé de prêts en crypto-monnaie en raison du manque de confiance dans le marché. Cependant, le secteur hypothécaire a été fortement touché par la crise actuelle et, pour cette raison, il ne s’est pas aventuré dans l’utilisation de Cryptoassets.

Par conséquent, l’entrée de la société UWM contribuerait à l’inclusion d’autres sociétés du domaine hypothécaire au monde de la cryptographie, générant de plus en plus de confiance dans ces actifs numériques.

Notamment, le premier contrat d’achat de maison aux États-Unis impliquant des crypto-monnaies a eu lieu en 2014 avec la vente d’un terrain à Lake Tahoe pour plus de 1,6 million de dollars dans un quartier résidentiel. La transaction a été effectuée par le paiement de Bitcoin.

Une autre entreprise qui a une incursion dans les crypto-monnaies prévue pour 2022 est Fluidity, une entreprise américaine qui fournit des services technologiques, fondée par Sam Tabar, Michael Oved et Don Mosites. Cette société américaine a créé le protocole d’échange décentralisé AirSwap. Cette Fintech représentera la propriété par le biais de contrats intelligents et de jetons, offrira plans hypothécaires qui seront enregistrés sur la Blockchain Ethereum.

