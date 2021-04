Le géant japonais du jeu achète Bitcoin

Compartir

Le fait que les investissements dans Bitcoin protègent contre la perte de valeur liée à l’inflation est l’une des pierres angulaires du récit de la BTC. L’entreprise nippo-sud-coréenne Nexos lui a donné une nouvelle crédibilité.

Le meilleur éditeur de jeux vidéo Nexon s’est approvisionné en Bitcoin. La société basée au Japon a acquis 1717 BTC et y a dépensé environ 100 millions de dollars, soit moins de 2% de sa trésorerie disponible.

Nexon est devenue publique avec l’investissement le 28 avril. La société a payé en moyenne environ 58000 dollars par bitcoin. Selon le PDG Owen Mahoney, voici comment protéger vos propres liquidités contre les pertes inflationnistes:

Notre achat de Bitcoin reflète une stratégie disciplinée visant à protéger la valeur pour les actionnaires et à maintenir le pouvoir d’achat de notre richesse en espèces. Dans l’environnement économique actuel, nous pensons que Bitcoin assure la stabilité et la liquidité à long terme tout en maintenant la valeur de notre trésorerie pour les investissements futurs.

Nexos est spécialisé dans le développement et la distribution de jeux en ligne. La société est cotée à la Bourse de Tokyo depuis 2011. Depuis 2020, elle fait également partie du principal indice japonais Nikkei 225. Les plus de 50 jeux multijoueurs de la société actuellement actifs comprennent Maplestory et KartRider.

Pendant ce temps, Nexos n’est pas la seule entreprise à utiliser Bitcoin comme réserve de valeur. En plus d’exemples importants tels que le géant informatique MicroStrategy, Time Magazine a récemment découvert les avantages de BTC. Avec l’aide de Grayscale, le célèbre magazine souhaite désormais accumuler des réserves de Bitcoin, et les clients peuvent également utiliser la crypto-monnaie la plus importante pour acheter du contenu multimédia.

L’affaire Tesla a également fait sensation. Après que la société automobile d’Elon Musk a acquis Bitcoin financé par la publicité, Tesla a récemment vendu 10% de ses propres réserves. Le constructeur automobile a amélioré son résultat de bilan, selon Musk, ils voulaient également démontrer l’aptitude de BTC en tant que garant de liquidité.

Avertissement: ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos propres risques. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.