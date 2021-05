Le géant latino-américain du commerce électronique MercadoLibre achète pour 7,8 millions de dollars de Bitcoin

Compartir

Mercadolibre, un géant du commerce électronique d’Amérique latine, a révélé qu’il avait ajouté des crypto-monnaies à son bilan, gagnant 7,8 millions de dollars en Bitcoin. En plus de cela, la société cotée en bourse a annoncé qu’elle avait également accepté Bitcoin comme mode de paiement.

Les consommateurs peuvent désormais payer en Bitcoin pour les achats de biens et services achetés via le site de commerce électronique américain.

La société basée en Argentine a déclaré dans un rapport sur les résultats que l’achat de Bitcoin avait eu lieu au dernier trimestre se terminant en mars et faisait partie de la stratégie de trésorerie de la société.

Le détaillant en ligne, en partenariat avec le fournisseur de services de paiement basé à BitPay en Géorgie, prévoit d’activer les services de crypto-monnaie sur sa plate-forme.

En dehors de cela, Mercadolibre a lancé la semaine dernière une nouvelle plateforme immobilière exclusive pour Bitcoin.

Le détaillant en ligne a intégré Bitcoin dans sa plate-forme de paiement MercadoPago en 2015. Actuellement, les consommateurs brésiliens utilisent la plate-forme MercadoPago pour payer Uber, les trajets en métro et les factures de services publics.

Avec son investissement dans Bitcoin et l’intégration de la crypto dans sa plateforme, l’implication de l’entreprise dans le secteur des actifs numériques semble fructueuse.

Mercadolibre, le plus grand détaillant de commerce électronique en Amérique latine, est coté à la bourse du Nasdaq et se négocie sous le symbole MELI. La société a une capitalisation boursière de plus de 76 milliards de dollars.

La décision du détaillant en ligne d’investir dans Bitcoin et de l’accepter comme méthode de paiement légitime la crypto-monnaie. On sait que plus de 3000 marques ou magasins effectuent leurs transactions commerciales au sein de l’écosystème Mercadolibre de la région, étant le détaillant très populaire dans des pays comme le Brésil, le Mexique et l’Argentine.

Bitcoin est mieux que d’avoir de l’argent

Mercadolibre devient la dernière société cotée en bourse à ajouter Bitcoin à son bilan. Bien que l’achat de Bitcoin soit faible par rapport à Tesla (1,5 milliard de dollars) ou MicroStrategy (2,2 milliards de dollars), l’investissement de Mercadolibre indique une étape importante vers l’intégration des crypto-monnaies en tant que méthode d’investissement et de paiement fiable.

Un nombre croissant de sociétés cotées en bourse, y compris la société de paiement Square, la société de fabrication de véhicules automobiles Tesla, la société de logiciels MicroStrategy, la société d’assurance MassMutual et d’autres, ont ajouté Bitcoin dans le cadre de leur stratégie d’allocation de capital afin de maximiser la valeur à long terme des investissements pour ses actionnaires. . De tels investissements montrent que Bitcoin est une réserve de valeur fiable et un actif de couverture attrayant avec plus de potentiel d’appréciation à long terme que les liquidités.

Source de l’image: Shutterstock