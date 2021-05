Le géant Mark Eaton, le roi des casquettes en NBA, décède

Red Auerbach, le père de la grande dynastie des Celtics, avait l’habitude de dire “vous ne pouvez pas enseigner la taille”: vous ne pouvez pas apprendre à un joueur à être grand. Et il a donc justifié nombre de ses choix les soirs de repêchage. Son empire, à ne pas oublier, a été construit sur les épaules de Bill Russell. Et selon ce principe, le Jazz a parié en 1982 sur Mark Eaton, un centre de 2,24 qui a joué dans la franchise jusqu’en 1993, toute sa carrière NBA, et a fait prendre sa retraite du numéro 53 à Salt Lake City. Aujourd’hui, il est décédé, à l’âge de 64 ans et il semble qu’après avoir subi un accident alors qu’il faisait du vélo. Aucun autre détail de l’enquête n’est connu.



Eaton était l’un des dix plus grands de la NBA et, surtout, il était un intimidateur extraordinaire : détient le record de blocs en une saison, 456 en 1984-85. La marque précédente, qu’il a pulvérisée, était la 393 d’Elmore Smith en 1973-74, la première dans laquelle cette statistique a été comptée (les données de Russell, Wilt Chamberlain… et quatre années NBA de Kareem Abdul-Jabbar sont manquantes). Dans ce parcours 84-85, sa moyenne était de 5,56 à 2,68 du deuxième, Hakeem Olajuwon. Au cours de sa carrière totale, il a réalisé 3 064 blocs et était l’un des cinq des 3 000 clubs : 2 850 d’Olajuwon, 3 289 de Dikembe Mutombo, 2 189 de Kareem (sans ces quatre années), ses 3 064 et 3 020 de Tim Duncan.

Il a joué 875 matchs, tous avec le Jazz et jusqu’à ce que des blessures au dos et au genou le fassent arrêter. Et il a en moyenne 6 points, 7,9 rebonds et 3,5 blocs, données dans lesquelles il est leader devant Manute Bol (3,34) et Olajuwon (3,09). Il a été deux fois défenseur de l’année, le premier pivot à remporter un prix après avoir été dominé par les joueurs de son poste : 1985 et 1989. Dans la deuxième de ces saisons, il était all star et dans la première ses moyennes étaient de 9,7 points, 11,3 rebonds et 5,6 prises.

Californien de naissance, il était frustré à l’université parce qu’il insistait pour faire des choses qui n’étaient pas à sa portée. Wilt Chamberlain lui-même lui a expliqué qu’il devait se concentrer sur l’intimidation, les rebonds et la transmission rapide du ballon aux gardiens les plus productifs. C’est ainsi qu’il a fait une belle carrière après son arrivée en NBA dès le quatrième tour du repêchage de 1982 (choix 72), et ainsi il est devenu l’un des grands pivots défensifs de l’histoire. Après sa retraite, il a travaillé comme commentateur à des jeux de jazz et à l’Université de l’Utah, a eu des restaurants et a travaillé, également dans un travail de motivation, avec des jeunes à risque d’exclusion.