Le géant thaïlandais de la vente au détail dévoilera une pièce cryptographique pour ses centres commerciaux

Le plus grand développeur de centres commerciaux de Thaïlande envisage d’introduire une monnaie numérique parmi ses employés, a rapporté jeudi Bloomberg.

Actuellement, Central Retail Corp (CRC) distribue « C-Coin » à ses 80 000 employés dans le monde. La monnaie numérique est basée sur la technologie blockchain et est distribuée au mérite en plus de la rémunération régulière des employés.

La société affirme que la pièce peut également être utilisée comme substitut de l’argent liquide dans les restaurants ou pour acheter des produits et services auprès des partenaires de Central Retail.

Une fois la phase dite du bac à litière terminée, le corp. prévoit d’étendre l’offre aux clients et au public.

Selon Kowin Kulruchakorn, directeur de l’innovation chez Central Tech, les membres du public apprendront à connaître la pièce une fois que tous les employés auront adopté le jeton et jugé ses performances.

« Nous chercherons à améliorer C-Coin après l’avoir utilisé au sein de notre réseau », a déclaré Kowin dans une interview. « Si nos employés peuvent utiliser le C-Coin, nos clients ne devraient pas avoir de problème. »

Central Tech est une unité du géant de la vente au détail qui a inventé C-Coin et gère toutes les plateformes omnicanal et e-commerce de CRC.

La façon dont les jetons pourraient être distribués au public, y compris s’ils seraient répertoriés ou disponibles pour le commerce, n’a pas encore été détaillée par Central Tech.

La famille Chirathivat, qui détient environ 70 % de l’entreprise, contrôle Central Retail.

Le Groupe Central exploite des centres commerciaux sous les enseignes Central et Central Embassy, ​​ainsi que des magasins spécialisés. En dehors de la Thaïlande, il possède également le grand magasin italien La Rinascente, le détaillant danois Illum et la chaîne d’hypermarchés Big C au Vietnam.

Source de l’image : Shutterstock