Le géant turc «insiste» sur l’homme d’Arsenal Mikel Arteta veut se débarrasser

Les géants turcs Fenerbahce sont « insistants » sur la signature d’un joueur d’Arsenal, selon des informations.

Un certain nombre de stars de Mikel Arteta sont liées à des transferts avant janvier. L’attaquant français Alexandre Lacazette pourrait être en mouvement car son contrat expire en juin.

La fenêtre d’hiver représente la dernière chance d’Arsenal d’obtenir des frais de transfert pour le joueur de 30 ans. Le milieu de terrain égyptien Mohamed Elneny pourrait également quitter les Emirats. Il était sur le point d’obtenir un transfert à Galatasaray en septembre, mais ses exigences salariales ont fait échouer le transfert.

Un récent rapport du Sun a affirmé qu’il pourrait enfin passer à autre chose l’année prochaine. Mer de Kolasinac est un autre joueur qui veut partir à la recherche de temps de jeu.

Le Bosniaque a passé la saison dernière en prêt à Schalke après avoir chuté dans la hiérarchie. Depuis son retour, il n’a joué qu’une seule fois en Premier League. Cette apparition est venue dans le Défaite 5-0 contre Man City, ce qui explique pourquoi il est resté à l’écart de la ligue depuis lors.

Le journal turc Yeni Asir (via Sport Witness) fournit désormais un rapport sur Kolasinac. Ils affirment que le patron de Fenerbahce, Vitor Pereira, est un grand fan de l’arrière gauche.

Il veut que Kolasinac opère sur le flanc gauche dans une formation 3-4-2-1. Pereira ne peut pas faire cela avec beaucoup d’effet actuellement car ses options ne sont pas assez bonnes.

Fenerbahce espère signer Kolasinac en janvier mais ne paiera aucun frais de transfert. En tant que tel, un transfert en été est plus probable.

C’est à ce moment-là que le contrat du joueur de 28 ans expirera, ce qui le rend admissible à déménager pour rien.

Le défenseur d’origine allemande a été initialement emmené dans le nord de Londres en 2017. Il a fait 36 ​​apparitions lors de sa première campagne alors qu’Arsenal a terminé sixième.

Cependant, la position de Kolasinac dans l’équipe a été menacée il y a deux ans. Kieran Tierney est arrivé pour le défier à l’arrière gauche.

L’Ecossais a gagné la bataille pour la confiance d’Arteta et est désormais un membre important de l’équipe première. Kolasinac, en revanche, est un joueur qu’Arteta souhaite se débarrasser.

La cible d’Arsenal revendique le « grand club »

Arsenal cible David Raya a révélé que c’était son rêve de jouer pour un grand club. Le gardien espagnol a attiré l’attention des éclaireurs d’Arsenal avec ses performances impressionnantes pour Brentford.

Il était dans le but lors de la première journée alors que les Bees battaient l’équipe d’Arteta 2-0 à domicile. Raya serait considérée comme un remplaçant potentiel de Bernd Leno.

Interrogée sur son départ de Brentford, Raya a déclaré à Cadena Ser : « Je suis heureuse au club. Je veux faire une bonne saison cette année. Nous verrons ce qui se passe en été.

« Mes ambitions sont grandes, j’aimerais jouer au sommet. Vous voulez toujours jouer pour de grands clubs.

Raya a fait 104 apparitions pour Brentford depuis qu’elle a rejoint le club en juillet 2019.

