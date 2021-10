Le geek en images : pas d’énergie dans cette édition exécutive

Lorsqu’Alexander Hamilton a écrit sur « l’énergie dans l’exécutif », il n’aurait jamais pu imaginer le manque d’énergie de notre directeur général actuel, dans les deux sens du terme : l’homme n’a pas d’énergie personnelle, et il se débat sur le type d’énergie le reste d’entre nous a besoin et utilise.

• Commençons par ce à quoi ressemblent les chiffres des sondages à faible consommation d’énergie :

Gee, je me demande si la politique d’ouverture des frontières de Biden est moins que populaire auprès des Hispaniques qui ne se font pas appeler « Latinx », c’est-à-dire 95 pour cent de tous les Hispaniques qui ne dînent pas dans les clubs universitaires.

• La production économique totale est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Rappelez-moi encore pourquoi nous avons besoin de plus de mesures de relance du gouvernement ? (Ah, c’est vrai, nous sous-performons sur l’inflation. . .)

D’un autre côté, c’est un mauvais signe, parlez de « la grande réinitialisation » :

Un rappel:

• Faisons un peu d’énergie. Beaucoup de capitaux affluent dans l’énergie, bien que ce graphique ne nous dise pas combien est l’énergie fossile traditionnelle (pétrole, gaz et charbon) et combien est l’énergie verte à la mode et subventionnée. J’ai entendu dire qu’il y a beaucoup de capital-investissement dans l’énergie à l’ancienne parce que les rendements sont si bons en ce moment.

Oh, et à propos de tout ce morceau « devenir électrique » :

Pas étonnant que les greenies détestent le bitcoin :

Rappel du véritable futur de l’énergie, tel que projeté par notre propre ministère de l’Énergie (indice : il ne ressemble pas à « Net Zero » en 2050) :

• Un signe de combien le virus du campus a envahi les entreprises américaines (« directeur de la diversité et de l’inclusion » est la colonne de droite) :

Vous savez à quel point la gauche raciste aime penser que l’Amérique est la nation raciste la plus odieuse de tous les temps ? Examinez attentivement ces données :

Et devinez quelle autre position progressive est uniformément impopulaire :

• L’effondrement des inscriptions au collège semble commencer sérieusement :

• Biden, plus dur sur le commerce que Trump ?

• ‘Murica :

• Nouvelles que vous pouvez utiliser :

Et enfin. . .