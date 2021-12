Le gendre de Jim Bob Duggar dit que le verdict de Josh Duggar nuira à la campagne du Sénat de l’État

Jim Bob DuggarLa probabilité de gagner une course au Sénat de l’État de l’Arkansas vient de diminuer considérablement en raison de la condamnation de son fils … cela selon un autre membre de la famille Duggar.

Derick Dillard — qui est marié à la fille de JBD et Joshla soeur de, Jill – raconte à TMZ… Le verdict de culpabilité de Josh dans son procès pour pédopornographie met son beau-père dans une situation difficile politiquement, et pas seulement à cause de l’association évidente avec son fils… mais à cause des positions publiques qu’il a prises dans le passé sur les crimes sexuels. Aux yeux de Derick, le bilan de Jim Bob n’aidera pas.

Prenez, par exemple, une politique proposée par JBD sur un site aujourd’hui disparu lorsqu’il s’est présenté au Sénat américain en 2002, qui parlait de ce qui devrait arriver à quelqu’un qui viole une femme. Comme vous pouvez le voir, il a appelé à exécuter l’agresseur et à garder le bébé en vie.

Ce n’est pas des pommes contre des pommes, en comparant ça à ce que La condamnation de Josh pour posséder une tonne de pornographie juvénile – mais aux yeux de Derick, cela donne à Jim Bob un air hypocrite … parce qu’il ne pense pas que son beau-père prendrait une position aussi dure maintenant, à la lumière de ce qui lui arrive propre chair et sang.

Plus relatif à la situation de Josh est un projet de loi que JBD a aidé à parrainer en 2001 – lorsqu’il était à la Chambre des représentants de l’État – appelant à élargir les catégories d’infractions sexuelles pour inclure « le proxénétisme ou la possession d’un support visuel ou imprimé illustrant une conduite sexuellement explicite impliquant un enfant. » Derick pense que Jim Bob sera grillé pendant la campagne électorale pour celui-là.

Vue d’ensemble … Derick dit que Jim Bob est apparu comme moins que transparent ou crédible en raison de vagues déclarations qu’il a faites pendant que Josh faisait l’objet d’une enquête.

Bien sûr, Derick n’est pas un fan de JBD pour commencer. Comme vous le savez, lui et Jill ont pris leurs distances avec la célèbre famille depuis 2017 … lorsque Derick a accusé son beau-père d’avoir baisé ses enfants avec de l’argent.

Pourtant, DD admet que Jim Bob pourrait remporter une victoire, en raison de sa renommée à la télévision et de sa notoriété / richesse – ce qui pourrait l’aider à surmonter le cauchemar des relations publiques de Josh.

Quant à savoir pour qui Derick fait pression, il dit qu’il préférerait se ranger derrière d’autres candidats au Sénat de l’État, comme Colby Fulfer – qui, selon Derick, a besoin de toute l’aide (et de l’argent) qu’il peut obtenir.