Le général américain Milley abandonne l’opposition au changement de politique en matière d’agression sexuelle ⋆ .

Le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré qu’il abandonnait son opposition à une proposition selon laquelle les décisions sur les poursuites pour agression sexuelle seraient hors des mains des commandants.

Le changement aboutirait à la création d’un bureau juridique dirigé par des civils du procureur spécial en chef des victimes. Le bureau déciderait ensuite d’accuser un militaire d’un crime ou de faire comparaître la personne en cour martiale, selon l’Associated Press.

Milley, le plus haut général du pays, a déclaré dimanche qu’il était auparavant «catégoriquement opposé à cela pendant des années», mais qu’il n’avait pas «vu l’aiguille bouger» en ce qui concerne les efforts de l’armée pour réduire le nombre d’agressions sexuelles.

En 2020, le Pentagone a publié un rapport montrant que les agressions sexuelles dans et parmi les militaires ont augmenté de 3% entre 2018 et 2019. Le rapport pour 2020 et 2021 n’a pas encore été publié.

Une commission d’examen indépendante décidera si la politique doit passer d’un système judiciaire centré sur le commandant à un système judiciaire dirigé par des civils.

