Le général Bipin Rawat était un fervent partisan d’un partenariat de défense entre l’Inde et les États-Unis : États-Unis

L’hélicoptère transportant le général Rawat et son entourage s’est écrasé dans des conditions apparemment brumeuses, tuant les 13 personnes à bord, ont indiqué l’IAF et d’autres responsables. (Source de la photo : IE)

Le général Bipin Rawat, premier chef d’état-major indien décédé dans un accident d’hélicoptère au Tamil Nadu, était un fervent partisan du partenariat de défense indo-américain et a contribué à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, a déclaré un haut responsable américain. Le général Rawat, son épouse Madhulika et 11 autres personnes à bord d’un hélicoptère de l’armée de l’air indienne sont décédées mercredi dans un accident près de Coonoor dans le Tamil Nadu, a annoncé l’armée de l’air.

L’hélicoptère transportant le général Rawat et son entourage s’est écrasé dans des conditions apparemment brumeuses, tuant les 13 personnes à bord, ont indiqué l’IAF et d’autres responsables. Une personne a survécu à l’accident et est soignée dans un hôpital. » Nous sommes profondément attristés d’apprendre la mort du chef d’état-major indien, le général Bipin Rawat, de son épouse et de 11 autres personnes dans ce tragique accident d’hélicoptère en Inde aujourd’hui. Le général Rawat était un partenaire précieux », a déclaré mercredi le porte-parole du département d’État, Ned Price, lors de sa conférence de presse quotidienne.

« Il était un fervent partisan du partenariat de défense entre les États-Unis et l’Inde. Il a contribué à approfondir le partenariat stratégique entre nos deux pays. Il a joué un rôle central dans cette relation, et c’est pourquoi nos pensées vont à la famille du général, aux familles de tous ceux à bord de ce vol et, bien sûr, au peuple indien pour la perte qu’il a subie aujourd’hui », Prix ​​dit.

Le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré lors d’une conférence de presse distincte qu’au nom de l’ensemble du ministère de la Défense, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin présente ses plus sincères condoléances à la famille Rawat, à l’armée indienne et au peuple indien après la mort tragique du général Rawat. dans un accident d’hélicoptère.

« Il a laissé une marque indélébile sur le cours du partenariat de défense américano-indien et a été au centre de la transformation des forces armées indiennes en une organisation de combat plus intégrée », a déclaré Kirby. « Le secrétaire a eu le privilège de le rencontrer. plus tôt cette année et j’en suis vraiment venu à le considérer comme un partenaire précieux et un ami des États-Unis. Nos pensées et nos prières vont à toute la famille Rawat, car ils ont perdu d’autres membres de leur famille dans cet accident, et bien sûr les familles de toutes les autres victimes de ce terrible, terrible incident », a-t-il déclaré aux journalistes.

Plusieurs législateurs américains de premier plan ont exprimé leurs condoléances à la suite du décès du général indien dans un incident tragique. « J’envoie mes plus sincères condoléances à Narendra Modi et au peuple indien alors qu’ils pleurent la mort tragique du général Bipin Rawat, son épouse, Madhulika Rawat, et les 11 autres membres d’équipage et passagers perdus », a déclaré le sénateur Rick Scott.

« L’Inde est forte et pendant cette période de deuil, les États-Unis sont à vos côtés », a-t-il tweeté. « Mes plus sincères condoléances au peuple indien après la mort tragique du général Bipin Rawat, chef des forces armées indiennes, de son épouse et de 12 autres personnes. aujourd’hui. Mes pensées et mes prières accompagnent leurs familles », a tweeté le sénateur Bill Hagerty.

« Mes plus sincères condoléances au peuple indien et à ses forces armées pour les vies perdues dans le tragique incident d’aviation d’aujourd’hui. Je continuerai à faire tout ce que je peux pour aider notre partenariat à devenir une force durable pour surmonter cette adversité et les futures », a déclaré le membre du Congrès Michael McCaul dans un tweet.

« Veuillez vous joindre à moi pour prier pour l’Inde aujourd’hui après cette perte stupéfiante », a déclaré le membre du Congrès Mark Green dans un tweet. Le général Rawat laisse dans le deuil deux filles.

