Le « général » Cuéllar en duel attendu contre le double champion du monde Moi Fuentes

MEXIQUE – Le Queretan David ‘El General’ Cuéllar, aura un procès compliqué par le feu, samedi prochain, 16 octobre, quand il sera mesuré dans un duel de pouvoir avec le Mexicain Moisés Fuentes, dans un procès qui sera diffusé à toute l’Amérique latine, les États-Unis, Porto Rico et le Canada via le signal ESPN + depuis l’international Oasis Arena de Cancun, Quintana Roo.

Cuéllar avec une note parfaite en 19 combats, dont il a remporté 12 grâce au chloroforme pur, vient à ce duel après avoir battu Karim ‘Traviesito’ Arce sur la route avec un KO dramatique et remporté le titre mondial de la jeunesse WBC.

Désormais, David, tout juste âgé de 19 ans, concourra pour la ceinture internationale du World Boxing Council contre un combattant qui a détenu deux fois le titre mondial de mouche légère et qui a affronté dix monarques mondiaux tout au long de sa carrière en 32 combats, une moyenne digne d’admiration. .

Le combat ne sera pas facile pour le boxeur de Corregidora, Querétaro ; qui est devenu le rival à battre dans la catégorie super mouche et donc Fuentes l’a fait savoir, qui fera appel à son expérience pour remporter une victoire qui lui permet de partir à la recherche de son deuxième titre mondial dans différentes catégories comme il prétend le ressentir plus fort à 115 livres.

Le panneau d’affichage explosif que Promociones del Pueblo présente, par Oswaldo Küchle, en association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez et Boxing Time de Memo Rocha, comportera également un autre duel de puissance à puissance entre Jalisco Cristopher ‘Pollo’ López et le dangereux KO vénézuélien Franklin Manzanilla et la présentation spéciale de l’olympienne ukrainienne Taras Shelestyuk, du heurteur de Parralense Óscar Duarte et de la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez.