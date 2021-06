Le ‘Général’ Cuéllar est honoré en tant que champion du monde junior

Photo : Fourni

Le tout nouveau Champion du Monde Jeunes du World Boxing Council, David ‘El General’ Cuéllar de Querétaro a reçu cet après-midi la ceinture qui l’accrédite en tant que tel des mains du président de l’organisation verte et or, Mauricio Sulaiman, lors d’une conférence de presse tenue à la Plaza Garibaldi de la capitale mexicaine.

Le boxeur représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Le patron de l’organisme a rencontré les médias spécialisés après avoir éliminé Karim ‘Traviesito’ Arce de Mochita en neuf épisodes le week-end dernier.

Avec un bilan de 19 victoires, dont 12 par élimination directe, le boxeur de Corregidora, Querétaro ; il se dit trop excité ; «C’est un objectif de plus qui est atteint, être de ce côté de la table et être un champion; Je suis très content de la victoire que j’ai eue dans un climat différent contre un hobby qui ne m’appartenait pas et on a dû lutter contre tout ça et on a réussi ».

“Que ce soit la première de nombreuses ceintures, je suis reconnaissant à Ring Telmex et réitère mon engagement car ceux qui ne m’ont pas fait défaut, je ferai tout pour ne pas les faire échouer et leur rendre leur soutien. Mon père m’a donné une bonne éducation, et grâce à cela je sais quoi faire et ne pas faire ; nous sommes prêts pour ce qui s’en vient », a conclu Cuéllar Contreras.

Sulaiman Saldivar; Il s’est dit heureux d’accueillir Cuéllar dans la famille vert et or ; « Te féliciter était un combat où tu as montré le niveau que tu as, tu es allé chez Arce qui est un boxeur avec un patronyme qui pèse et tu as réussi à te couronner ; Je suis heureux de savoir que l’équipe Ring Telmex continue de donner des résultats, elle continue de montrer pourquoi ce programme compte déjà 19 champions ».

« Entamez un chemin d’engagement, de sacrifice et de défis ; avec la célébrité viennent les tentations et je vous demande de garder ce chemin et de garder le rêve intact, rappelez-vous que le World Boxing Council sera toujours proche de vous ».