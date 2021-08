Le général David Petraeus et Donald Trump parmi ceux qui critiquent Biden pour le retrait de l’Afghanistan 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un ancien général des États-Unis et le 45e président des États-Unis faisaient partie de ceux qui blâmaient Joe Biden pour la situation désastreuse en Afghanistan alors que les talibans prennent le contrôle.

L’ancien commandant des forces américaines et internationales, le général David Petraeus, a déclaré, dans une interview avec Rita Cosby, que “Biden doit posséder cela”.

Il a qualifié le retrait des troupes de “grave erreur” et a averti que la décision pourrait être “catastrophique pour les États-Unis et le monde”.

“Il s’agit d’un énorme revers pour la sécurité nationale et il est sur le point de s’aggraver à moins que nous décidions de prendre des mesures vraiment importantes”, a-t-il déclaré.

“Le résultat, qu’il s’agisse de la prise de contrôle du pays par les talibans ou du genre de guerre civile que nous avons vu à la suite de l’effondrement du gouvernement post-soviétique, il n’y a pas de bons résultats ici”, a déclaré Petraeus. “En fait, il n’y a rien de plus que des résultats horribles à moins que nous ne soyons disposés à reconnaître que cela ne se déroule pas comme des projections plus optimistes présentées et dressées”, a déclaré le général.

« Nous sommes maintenant dans une situation où les talibans tentent d’encercler Kaboul – une ville de 5 ou 6 millions d’habitants – avant que des centaines de milliers de réfugiés ne commencent à affluer », a-t-il déclaré. « Si nous communiquons efficacement avec les talibans sur le fait qu’ils doivent arrêter ce qu’ils font, ou si nous leur ferons tomber la puissance de l’armée américaine, nous pouvons arrêter cela. »

Biden a imputé la catastrophe qui se déroule à Donald Trump, affirmant que c’était Trump qui avait conclu un accord avec les talibans.

« Au cours des 20 années de guerre de notre pays en Afghanistan, l’Amérique a envoyé ses meilleurs jeunes hommes et femmes, investi près de 1 000 milliards de dollars, formé plus de 300 000 soldats et policiers afghans, les a équipés d’équipements militaires de pointe et a entretenu leur armée de l’air dans le cadre de la plus longue guerre de l’histoire des États-Unis. Un an de plus, ou cinq ans de plus, de présence militaire américaine n’aurait fait aucune différence si l’armée afghane ne pouvait pas ou ne voulait pas tenir son propre pays. Et une présence américaine sans fin au milieu du conflit civil d’un autre pays n’était pas acceptable pour moi », a-t-il déclaré avant de blâmer Trump.

« Quand je suis arrivé au pouvoir, j’ai hérité d’un accord conclu par mon prédécesseur – dont il a invité les talibans à discuter à Camp David à la veille du 11 septembre 2019 – qui a laissé les talibans dans la position la plus forte militairement depuis 2001 et a imposé un Date limite du 1er mai 2021 sur les forces américaines. Peu de temps avant de quitter ses fonctions, il a également réduit les forces américaines à un strict minimum de 2 500. Par conséquent, lorsque je suis devenu président, j’ai été confronté à un choix : poursuivre l’accord, avec une brève prolongation pour sortir nos forces et les forces de nos alliés en toute sécurité, ou intensifier notre présence et envoyer plus de troupes américaines combattre à nouveau dans un autre guerre civile du pays. J’étais le quatrième président à présider une présence de troupes américaines en Afghanistan – deux républicains, deux démocrates. Je ne voudrais pas, et ne passerai pas cette guerre à un cinquième », a-t-il déclaré.

Mais Trump a blâmé Biden dans un e-mail à ses partisans.

« Joe Biden se trompe à chaque fois sur la politique étrangère et sur de nombreux autres problèmes. Tout le monde savait qu’il ne pouvait pas supporter la pression. Même le secrétaire à la Défense d’Obama, Robert Gates, l’a dit. Il s’est enfui d’Afghanistan au lieu de suivre le plan que notre administration lui avait laissé – un plan qui protégeait notre peuple et nos biens, et garantissait que les talibans ne songeraient jamais à prendre notre ambassade ou à fournir une base pour de nouvelles attaques contre l’Amérique. Le retrait serait guidé par les faits sur le terrain.

« Après avoir éliminé l’Etat islamique, j’ai établi un moyen de dissuasion crédible. Cette dissuasion a maintenant disparu. Les talibans n’ont plus peur ou respect pour l’Amérique, ou la puissance de l’Amérique. Quelle honte ce sera quand les talibans lèveront leur drapeau au-dessus de l’ambassade américaine à Kaboul. C’est un échec complet par faiblesse, incompétence et incohérence stratégique totale », a-t-il déclaré.