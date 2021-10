Le général de division de la Royal Navy Matthew Holmes est mort après les funérailles du prince Philip | Royaume-Uni | Nouvelles

Les circonstances de la mort du général de division Matthew Holmes, 54 ans, font l’objet d’une enquête, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense (MoD). Il a été retrouvé mort samedi et ses collègues ont depuis qualifié l’homme de “l’un de nos Royal Marines les plus anciens et les plus décorés”.

Le général de division Holmes – qui avait servi en Irlande du Nord, au Kosovo, en Irak et en Afghanistan – a été commandant général des Royal Marines de 2019 à avril de cette année. Le major Holmes, qui a également reçu un CBE en 2019, a aidé à transporter le cercueil du duc d’Édimbourg au château de Windsor en avril, rapporte Plymouth Live.

L’amiral First Sea Lord, Sir Tony Radakin, a déclaré qu’il était “profondément attristé d’apprendre la mort tragique” de son ami.

“Nous pleurons la perte de l’un de nos Royal Marines les plus anciens et les plus décorés; un ancien commandant général dévoué qui avait servi la nation, la Royal Navy et son corps bien-aimé avec distinction pendant 33 ans”, a-t-il déclaré aujourd’hui.

“Matt était également un ami cher pour beaucoup et un de mes amis proches pendant plus de 20 ans. Il manquera beaucoup au Service et en particulier à la famille Corps.

“Mais mes pensées, mes prières et ma plus profonde sympathie vont à la famille de Matt.

“Leur perte est la plus grande et la plus douloureuse : nous serons là pour eux maintenant et toujours.”

Le major Holmes, qui a obtenu une maîtrise en études de défense au King’s College de Londres, a commandé le 42e Commando de 2006 à 2008.

Et il a été nommé compagnon de l’Ordre du service distingué pour son leadership dans les opérations en Afghanistan en 2007.

Le lieutenant-général Rob Magowan, qui a succédé au major-général Holmes à la tête des Royal Marines, a déclaré : « Mes pensées vont à lui et à sa famille.

“Nous allons l’honorer ainsi que tous ses proches.”

Il a ajouté: “Peu importe qu’il soit général, mais qu’il soit un Royal Marine.

“Je me souviens de lui et je le célèbre, aux côtés de tous ceux avec qui il est maintenant. Nous sommes une seule famille, ensemble, tout comme nous avons appris et nous nous sommes entraînés, côte à côte au Centre d’entraînement Commando. Une fois un marine, toujours un marine. “

Le ministère de la Défense a déclaré que ses pensées, sa sympathie et ses plus sincères condoléances allaient à la famille et aux amis du général de division Holmes.

Un porte-parole a demandé que leur vie privée soit respectée.