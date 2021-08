Le général de Pelosi enquêtera le 6 janvier à la tête d’une “ARMÉE” de gauche dans la manifestation du Capitole de l’État 10z viral

Le lieutenant-général à la retraite Russel Honore, sélectionné par la présidente de la Chambre des démocrates Nancy Pelosi pour enquêter sur les manifestants qui sont entrés dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier, a conduit une « ARMÉE verte » vers la propriété du Capitole de l’État de Louisiane où les manifestants tenaient des pancartes indiquant « KICK BIG OIL. ” Dans un autre cas, l’ARMÉE verte s’est engagée à lancer un effort pour « faire le plein » pour les audiences législatives sur la législation environnementale. Honoré, qui a fait la une des journaux en affirmant que la branche exécutive du président Trump était « complice » de l’intrusion au Capitole des États-Unis le 6 janvier, est également désormais en quête du vaccin contre le coronavirus. Honoré dirait-il qu’il était « complice » d’une activité de protestation similaire dans un bâtiment du Capitole, bien que de gauche ? Les archives de la manifestation anti-Trump Honoré au Capitole ont été déterrées par l’intrépide chercheur citoyen Rich Weinstein et envoyées au DOSSIER NATIONAL.

Voici « l’ARMÉE verte » d’Honoré sur les marches du Capitole de l’État en 2015, selon Weinstein.

DOSSIER NATIONAL a rapporté: D’anciens officiers de la CIA comparent les manifestants pro-président Trump qui sont entrés au Capitole des États-Unis lors d’une manifestation le 6 janvier à al-Qaïda et déclarent la nécessité d’utiliser des tactiques de « contre-insurrection » dans les éditoriaux des journaux grand public. Pendant ce temps, la présidente de la Chambre des démocrates, Nancy Pelosi, souhaite une « commission de type 11 septembre » pour enquêter sur la séance de selfie impromptue du Capitole.

« L’ennemi intérieur » semble être le mot à la mode utilisé par l’un des anciens officiers de la CIA après que Pelosi a déclaré que « l’ennemi est à l’intérieur » du Congrès, faisant référence à ses collègues conservateurs. Ilhan Omar a également évoqué “l’ennemi au sein” de la Chambre des États-Unis. L’ex-officier de la CIA l’utilise plus largement pour désigner les ennemis du gouvernement qui vivent aux États-Unis d’Amérique.

Q à Pelosi : Que vouliez-vous dire par « l’ennemi est à l’intérieur ? » Pelosi : “Cela signifie que nous avons des membres du Congrès qui veulent apporter des armes sur le sol (de la Chambre) et qui menacent de violences contre d’autres membres du Congrès.” – Lisa Desjardins (@LisaDNews) 28 janvier 2021

L’ancien directeur du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, Robert Grenier, a écrit dans le New York Times : « En tant qu’ancien agent à l’étranger qui a lutté à la fois du côté des insurgés et contre eux, ces derniers jours ont apporté une prise de conscience : nous assistons peut-être à l’aube de une vague soutenue d’insurrection violente dans notre propre pays, perpétrée par nos propres compatriotes. Il y a trois semaines, il aurait été impensable que les États-Unis soient candidats à un programme global de contre-insurrection. Mais c’est là que nous en sommes…”

« Le défi auquel nous sommes confrontés maintenant est celui de la contre-insurrection. Bien que l’on puisse reculer à l’idée, cela fournit le modèle d’action le plus utile », a écrit Grenier.

« Nous devons isoler et aliéner les insurgés engagés de la population. Tout comme Al-Qaïda en Irak dépendait d’une communauté beaucoup plus large de sunnites mécontents pour le soutien tacite et le recrutement, nous sommes confrontés à la perspective d’une masse de citoyens – maussades, en colère et nourrissant leurs rancunes – parmi lesquels la minorité vraiment violente pourra vivre de manière indétectable, attirant de nouveaux adhérents à leur cause. Le fantasme selon lequel la présidence a été volée à M. Trump, qui s’est emparé d’une si grande partie du pays, ne sera pas facilement brisé. La nation est dans une crise épistémologique », a écrit Grenier.

«Alors que le Sénat se prépare à juger M. Trump, nous devons nous méfier des excuses avancées par ses défenseurs – que sa conviction ne fera que diviser davantage le pays, que nous devrions simplement passer à autre chose. Non : il est bien trop tard pour l’apaisement. Ceux d’entre nous qui sont versés dans la contre-insurrection savent que dans l’extrémisme violent, rien ne réussit comme le succès, et que l’inverse est également vrai », a écrit Grenier.

En fait, al-Qaïda en Irak a été soutenu par les États-Unis. Comme je l’ai signalé en 2016 dans un article partagé par le président Donald Trump, Hillary Clinton a reçu une note secrète déclarant le soutien de l’administration Obama à al-Qaïda en Irak. Mais apparemment, l’État profond ne soutient pas les manifestants du Capitole en 2021, comme ils l’ont clairement indiqué.

Pendant ce temps, le Washington Examiner a publié un éditorial de Kevin Carroll, ancien officier de la CIA et conseiller d’un comité de la Chambre et du secrétaire à la Sécurité intérieure, dans lequel Carroll a comparé les manifestants à al-Qaïda.

«Je me suis réveillé dans mon appartement de Manhattan en tant qu’associé d’un cabinet d’avocats de Wall Street le 12 septembre 2001, m’inquiétant de la façon dont l’Amérique pourrait arrêter la prochaine attaque. Je me suis réveillé en tant qu’ancien combattant dans ma maison de banlieue de Washington, DC, le 7 janvier 2021, tout aussi inquiet. Mais je me souviens aussi de ce qui a aidé l’Amérique la dernière fois. Nous avons vaincu al-Qaïda et pouvons faire de même avec les voyous fascistes qui ont attaqué notre démocratie le mois dernier. Mais seulement si nous prenons des mesures dures similaires contre l’ennemi intérieur », a écrit Carroll.

Il y a le même terme que Pelosi a utilisé : “l’ennemi intérieur”. Points de discussion sur l’État profond, ça vous tente ?

Bien sûr, l’État profond des États-Unis n’a pas réellement vaincu al-Qaïda, ni même vraiment essayé de le faire. Comme l’a rapporté NATIONAL FILE : le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, avait précédemment déclaré à sa patronne de l’époque, Hillary Clinton, qu’al-Qaïda «était de notre côté en Syrie», indiquant clairement que le régime démocrate mondialiste était prêt à s’allier avec des groupes djihadistes afin de affecter le changement de régime dans les endroits où règnent des nationalistes comme Bachar al-Assad.

Sullivan a déclaré à Clinton en 2012 que « AQ est de notre côté en Syrie ». Sullivan a fait référence dans son courrier électronique à la note suivante : « AL-ZAWAHIRI EXHORTE LES MUSULMANS À L’OPPOSITION (U) Le chef d’Al-Qaida al-Zawahiri a appelé les musulmans de Turquie et du Moyen-Orient à aider les forces rebelles dans leur lutte contre les partisans du président syrien. Asad dans un enregistrement vidéo interne. Al-Zawahiri a également exhorté le peuple syrien à ne pas compter sur l’AL, la Turquie ou les États-Unis pour obtenir de l’aide…) »

Ayman al-Zawahiri a littéralement pris la tête d’Al-Qaïda lorsque Oussama ben Laden a été tué. Sans surprise pour ceux qui ont lu le courrier électronique de Sullivan, al-Zawahiri opère toujours et déstabilise le monde.

L’e-mail de Sullivan à Clinton a été publié par Wikileaks.

J’ai signalé en 2016 qu’Hillary Clinton avait reçu une note indiquant le soutien américain à al-Qaïda en Irak, qui est devenu l’Etat islamique, et mon article a été partagé par le futur président Donald Trump. De toute évidence, les membres de la droite et de la gauche indépendantes savent que le régime mondialiste néolibéral aggrave les choses au Moyen-Orient en opposant des groupes terroristes hautement radicalisés à leurs opposants nationalistes comme Assad, qui pourraient finir par être renversés pendant la présidence Biden. Qu’est-ce qui remplacera Assad ? Les démocrates mondialistes ne semblent pas s’en soucier.