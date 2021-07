Le général du Corps des Marines Louis Wilson Jr. 10z viral

Le général Louis H. Wilson Jr. a pris sa retraite en tant que commandant du Corps des Marines à la fin des années 1970, mais il s’est fait un nom bien avant cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses exploits ont été essentiels à la reconquête de Guam par les États-Unis. Ses efforts lui ont valu la médaille d’honneur.

Wilson est né le 11 février 1920 à Brandon, Mississippi, de parents Louis et Bertha Wilson. Il avait une sœur aînée nommée Elizabeth. Selon le Boston Globe, le père de Wilson était un agriculteur décédé à l’âge de 5 ans. Alors, jeune homme, il vendait des légumes dans une charrette pour aider sa famille à gagner de l’argent.

Wilson a étudié l’économie au Millsap College de Jackson, Mississippi, où il a également joué au football et faisait partie de l’équipe d’athlétisme. Lorsqu’il a obtenu son diplôme en mai 1941, un recruteur l’a convaincu de s’enrôler dans la Réserve du Corps des Marines. Il a été nommé sous-lieutenant en novembre, quelques semaines seulement avant que l’attaque de Pearl Harbor ne lance les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Wilson est stationné à San Diego avec le 2e Bataillon, 9e Marines, 3e Division des Marines, jusqu’en février 1943, date à laquelle son unité est envoyée sur le front du Pacifique. Il a été rapidement promu capitaine et a servi à Guadalcanal, Efate et Bougainville, mais son ascension a commencé pendant la bataille pour reprendre Guam.

Il commandait la compagnie F le 25 juillet 1944, lorsque son unité reçut l’ordre de reprendre une partie de Fonte Ridge aux forces japonaises. Cet après-midi-là, malgré les tirs de mitrailleuses et de fusils, ils ont poussé jusqu’à 300 mètres de colline accidentée. À ce moment-là, Wilson a pris le commandement d’autres unités désorganisées, un peloton de renfort et des équipements motorisés qui étaient déjà là alors qu’ils se préparaient à défendre la position pour la nuit.

Au cours des cinq heures suivantes, Wilson a été blessé à trois reprises alors qu’il menait des attaques contre l’ennemi au-dessus d’eux. À un moment donné, il a cessé de se battre pour se rendre au poste de commandement de la compagnie pour des soins médicaux. Mais lorsque l’ennemi a lancé une contre-attaque peu de temps après, il s’est porté volontaire pour rejoindre ses unités dans le combat.

Les contre-attaques sont arrivées par vagues toute la nuit. Pendant ce temps, Wilson s’est heurté à plusieurs reprises à une grêle de grenades et de coups de feu, combattant l’ennemi au corps à corps pour l’empêcher de repousser ses unités. Une fois, il a sprinté sur 50 mètres à travers un territoire ouvert pour sauver un Marine blessé qui gisait juste au-delà des lignes de front.

Après 10 heures de combat, les unités de Wilson avaient finalement réussi à repousser les attaques japonaises. Il a ensuite organisé une patrouille de 17 hommes pour se diriger plus haut sur la crête pour s’emparer du terrain vital. Le feu intense de l’ennemi les ralentit et abattit 13 membres de la patrouille, mais les hommes restants ont avancé et ont réussi à capturer et à sécuriser les hauteurs de la crête.

Les tactiques audacieuses et le leadership de Wilson étaient essentiels au succès de la mission régimentaire. Ses unités ont été créditées d’avoir éliminé environ 350 soldats japonais.

Après la bataille, Wilson s’est rendu à l’hôpital naval américain de San Diego pour se remettre de ses blessures. Il a été libéré en octobre 1944 et, peu de temps après, a épousé sa bien-aimée de longue date, Jane Clark. Ils ont eu une fille nommée Janet.

Wilson retourna ensuite à ses fonctions, commandant cette fois une compagnie à la caserne des Marines à Camp Pendleton, en Californie. Il a finalement été transféré à la caserne des Marines à Washington, DC, et en mars 1945, il avait été promu major.

Wilson a reçu la médaille d’honneur pour ses actions à Guam le 5 octobre 1945, lorsque le président Harry S. Truman a placé la médaille autour de son cou lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. Dix autres Marines et trois marins ont également reçu la médaille ce jour-là.

En janvier 1946, l’alma mater de Wilson organisa une « Journée Louis Wilson » en son honneur. Lors d’un dîner organisé pour lui, Wilson a déclaré : « Les vrais héros de la guerre ne sont pas en mesure de recevoir les médailles ; ils reposent ensevelis sur les plages de Tarawa et Salerne, de Guam et de Normandie.

Wilson a continué à gravir les échelons au fil des ans. Il a commandé le 2e bataillon du 5e Marines de la 1re Division de marines pendant la guerre de Corée, et au début de 1965, le colonel de l’époque a été déployé au Vietnam avec la 1re Division de marines en tant que chef d’état-major adjoint.

En juillet 1975, Wilson avait atteint le grade de général et était nommé 26e commandant du Corps des Marines. Au cours de son mandat, il a souligné la modernisation du corps post-vietnamien. Selon la Marine Corps University, il « a insisté sur la préparation, la réactivité et la mobilité de la force en maintenant des unités expéditionnaires rapides et percutantes, chacune composée d’un seul système intégré de puissance de feu terrestre et aérienne moderne, de mobilité tactique et de contre-mesures électroniques. . “

Wilson a pris sa retraite du Corps des Marines en juin 1979 après 38 ans de service. Lui et sa femme ont déménagé dans une banlieue de Birmingham, en Alabama, où vivait leur fille.

Wilson est décédé le 21 juin 2005, après avoir souffert d’un trouble dégénératif du système nerveux. Il avait 85 ans. Le général a été enterré au cimetière national d’Arlington avec tous les honneurs militaires.

Au fil des ans, une porte et un boulevard ont été nommés en l’honneur de Wilson à Camp Lejeune, en Caroline du Nord. Le bâtiment du siège de l’école des aspirants-officiers du Corps des Marines à Quantico, en Virginie, porte également son nom. Enfin, l’USS Louis H. Wilson Jr., un nouveau destroyer lance-missiles, a été nommé en l’honneur de Wilson en 2016. Il est actuellement toujours en construction.

Cet article fait partie d’une série hebdomadaire intitulée « Medal of Honor Monday », dans laquelle nous soulignons l’un des plus de 3 500 récipiendaires de la Médaille d’honneur qui ont remporté la plus haute médaille militaire américaine pour leur valeur.

