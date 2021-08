Le général Keane prévient que l’honneur national américain est « en jeu » au milieu de la sortie de l’Afghanistan

Le général à la retraite Jack Keane a discuté de la réputation des États-Unis au milieu de la sortie de l’Afghanistan lors d’une apparition dimanche dans le “Fox & Friends Weekend”, affirmant que l’honneur national américain était “en jeu” et que “le monde entier regardait”.

GÉN. JACK KEANE : … L’honneur national des États-Unis est en jeu ici et le monde entier regarde. Et ce dont nous parlons, c’est de faire sortir tous nos Américains et tous nos partenaires afghans.

SÉN. RON JOHNSON CLAQUE LA “CATASTROPHE” DE BIDEN EN AFGHANISTAN

Nous avons déjà perdu, Will, une confiance et une crédibilité importantes en tant que leader mondial dans le monde. Je veux dire, les conséquences, je pense, vont se faire sentir pendant des années à la suite de ce retrait inconsidéré et précipité qui a fixé une date certaine, qui nous a ensuite privé de toute possibilité de fournir les conditions nécessaires pour empêcher un Prise de contrôle des talibans et aussi pour faire sortir nos citoyens avant que nous ne soyons sortis.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS :