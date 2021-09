Le « général » mexicain Cuéllar prêt à relever de grands défis

Le tout nouveau Champion du Monde Jeunes du World Boxing Council, David ‘El General’ Cuéllar de Querétaro; il sait qu’avec la conquête de la ceinture verte et or, des défis de plus en plus grands viendront et il est motivé pour les relever car il sait que c’est le seul moyen de transcender le sport difficile de la fistiana.

Invicto en 19 combates, con 12 triunfos por la vía del nocaut, ‘El General’ se ha consolidado como un serio candidato a convertirse en uno de los referentes del boxeo mexicano con un estilo vistoso arriba del ring y un carisma especial, sobre todo entre les dames.

Le heurteur de Querétaro sait que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’ait à affronter un classé mondial ou un ancien champion du monde, alors il travaille à plein régime pour le moment de se préparer.

L’Auditorium Benito Juárez à Los Mochis, Sinaloa ; Il a été témoin en juin dernier de la victoire la plus importante de sa carrière à ce jour, battant Karim ‘Traviesito’ Arce, neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce dans la dispute pour la couronne en tant que visiteur et par KO. enfants de moins de 24 ans.

Cuéllar Contreras est représenté exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; et désireux de défendre la couronne WBC Youth, alternant camp dans la capitale mexicaine et à Querétaro; où il prépare ses armes pour affronter au mieux tous les défis qui pourraient survenir dans sa carrière réussie.