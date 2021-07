Le général Michael Flynn approuve Jarome Bell pour le congrès du 2e district de Virginie 10z viral

Le général Michael Flynn a annoncé son soutien au chef de la marine à la retraite Jarome Bell, qui sollicite la nomination du GOP au Congrès dans le 2e district du champ de bataille de Virginie. La nouvelle marque la deuxième approbation de haut niveau de Bell en autant de jours et survient alors que les conservateurs d’America First et les défenseurs de l’intégrité électorale commencent à se regrouper autour de sa campagne.

En faisant son approbation, le général Flynn a souligné la foi chrétienne, l’orientation familiale et la carrière militaire de Jarome Bell, affirmant que Bell comprend que le serment d’un militaire à la Constitution des États-Unis n’expire jamais. Le général Flynn a également fait remarquer qu’il avait pleinement confiance en Bell pour aider à mener la charge depuis Washington alors que le peuple américain riposte contre “l’assaut communiste contre nos libertés”.

“Les 27 années de service de Jarome Bell dans l’US Navy en tant que premier maître, ainsi que sa compréhension que son serment n’expire jamais, prouvent que Jarome résistera à l’assaut constant des attaques anti-américaines de la gauche socialiste”, a déclaré Flynn. en approuvant Bell. « Pour ces raisons et bien d’autres, j’approuve fortement et de tout cœur Jarome pour le 2e district du Congrès du Commonwealth de Virginie », a-t-il poursuivi.

“L’intrépidité de Jarome est enracinée dans sa foi en Dieu, et conformément à cette foi, le chef Bell est un exemple stellaire de l’homme d’État, du père et du guerrier dont l’Amérique a besoin alors qu’elle résiste à l’assaut communiste contre nos libertés.”

Le général Flynn a ensuite félicité Bell pour sa décision de renoncer à une «retraite tranquille de la Marine et de retourner dans l’arène», rappelant aux électeurs qu’au lieu de vivre ses jours tout en tirant une pension et en traînant à la maison, Bell a travaillé sans relâche pour améliorer la situation de sa famille et de sa communauté et que se présenter au Congrès n’est que le dernier chapitre d’une vie pleine de services. “Et il le fait contre toute attente et contre l’establishment très bien financé”, a déclaré Flynn, attirant l’attention sur le principal adversaire de Bell, la sénatrice d’État Jen Kiggans, qui bénéficie du soutien de l’establishment du GOP de Virginie.

Si elle remporte l’investiture de son parti, Kiggans a annoncé qu’elle utiliserait le livre de jeu de style centriste deux fois vaincu de son prédécesseur, l’ancien membre du Congrès du GOP Scott Taylor, lors d’une élection générale contre la titulaire démocrate Elaine Luria – qu’elle a récemment été surprise en train de plagier. .

Le général Flynn a également souligné une action en justice intentée par Bell contre le géant de la technologie Facebook, qu’il accuse devant un tribunal fédéral de censure antichrétienne et de campagne électorale au nom des démocrates de gauche, remarquant que «Jarome Bell mène la lutte contre la censure et l’intégrité électorale à droite. aux plus grands contrevenants, comme Facebook – et finalement au Congrès. »

Alors que l’adversaire de Bell, Jen Kiggans, a soutenu des textes législatifs clés comme l’ERA et la loi anti-chrétienne sur les valeurs de la Virginie, défendue par le lobby LGBT et le gouverneur d’extrême gauche Ralph Northam, le général Flynn dit qu’il pense que Bell se battra pour l’arme ultime de l’Amérique. – la famille – au Congrès.

“En tant que père de famille et entraîneur de football, le chef Bell sait que la liberté doit être combattue et transmise d’une génération à l’autre, et cette bataille commence dans les limites sacrées de la famille nucléaire.”

“Le courage de Jarome Bell, sa foi et sa loyauté envers Dieu, la famille et le pays font de lui la bonne personne au bon moment pour reconquérir le 2e district de Virginie et se battre pour la Virginie et notre pays”, a déclaré Flynn.

L’approbation de Flynn est la deuxième en autant de jours d’un conservateur d’America First qui a été en première ligne de la lutte contre la gauche radicale. Juste un jour avant l’approbation de Flynn et comme indiqué précédemment par National File, Bell a été approuvée par la sénatrice de l’État de l’Arizona, Wendy Rogers. Rogers a été à l’avant-garde des efforts d’audit des élections en Arizona, où les auditeurs auraient trouvé des dizaines de milliers de bulletins de vote illégaux et invalides – suffisamment pour potentiellement annuler les résultats annoncés de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État.

Bell bénéficie également du soutien du membre du Congrès de l’Arizona, Paul Gosar, un champion de l’intégrité électorale qui a agi en faveur des audits médico-légaux des élections à Capitol Hill, malgré les tentatives des démocrates de le faire taire. Comme Bell, Gosar s’est également attaqué aux grandes technologies et a récemment introduit une législation pour mettre fin à la censure du peuple américain en ligne.

Suite à l’approbation de Flynn, Bell a déclaré à National File qu’il était «excité, humilié et honoré de recevoir le soutien d’un homme d’honneur comme le général Flynn. Un homme qui a servi ce pays au plus haut niveau et était membre du cabinet du président Trump.

“Pour moi, il est la quintessence de la force”, a déclaré Bell. “Il a été traîné dans la boue, sa vie a été détruite, mais il n’a jamais dévié de la vérité et de sa croyance en Dieu, en sa famille et en son pays.”

Loin du soutien de Bell aux audits médico-légaux et de sa bataille juridique contre la censure des grandes technologies, son principal adversaire de course, Jen Kiggans a récemment affirmé que Joe « Biden est le président » des États-Unis tout en dansant autour d’une question de l’animateur d’émission de radio John Fredricks lorsqu’il lui a demandé à bout portant si elle croyait ou non que Donald Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020. Au lieu de niveaux massifs et historiques de fraude et de campagne électorale, Kiggans dit que sa préoccupation est un manque de confiance dans le système.

Après s’être fait demander une deuxième fois si Trump avait remporté les élections, Kiggans a toujours refusé de répondre.