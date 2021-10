Le général Milley se déchaîne en démontrant ce qui ne va pas avec l’armée américaine 10z viral

par Philip Giraldi, Culture stratégique :

Il n’y a aucune preuve solide, seulement des insinuations, que Trump ait jamais sérieusement envisagé la guerre avec la Chine, écrit Philip Giraldi.

La plupart des Américains ne savent pas qu’aux États-Unis, il y a actuellement environ 900 généraux et officiers généraux en service actif pour diriger 1,3 million de soldats dans les forces armées combinées. Il s’agit d’un ratio d’un officier supérieur pour 1 400 hommes et femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une époque certes différente, il y avait environ deux fois plus d’officiers généraux et généraux pour un peu plus de 12 millions de soldats en service actif, soit un rapport de un à 6 000. Dans la Marine, il y a 32 officiers généraux pour chaque navire actuellement en service. En 1944, il y avait un officier général pour 24 navires.

Ce développement est appelé « fluage de rang » qui n’améliore pas les performances et encombre la chaîne de commandement en ajoutant plusieurs couches bureaucratiques à la prise de décision tout en coûtant plus cher en raison du financement des niveaux de rémunération plus élevés. Et de peur que l’on ne sache pourquoi il y a toujours autant d’officiers généraux, en concluant peut-être qu’ils sont nécessaires pour fournir le leadership nécessaire pour mener des guerres, on pourrait souligner que la plupart d’entre eux ne seront jamais près du combat, même si les États-Unis continuent sa belligérance à l’échelle mondiale dans le but d’établir et de renforcer son leadership dans un « ordre international fondé sur des règles » fictif.

Il s’avère que l’actuel président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, parlait, au cours des derniers jours de l’administration de Donald Trump, à ses homologues en Chine ainsi qu’à certaines personnes au Congrès qui n’avaient aucun amour pour Trump. Certaines des conversations étaient routinières, mais d’autres étaient apparemment motivées par l’idée que Donald Trump pourrait bien faire quelque chose de stupide comme déclencher une guerre à moins que certaines restrictions ne soient imposées à sa capacité à faire des bêtises. Inévitablement, des divergences d’opinions majeures sont apparues concernant le bien-fondé de ce dans quoi Milley était engagé, les démocrates en général et les ennemis de Trump en particulier ne trouvant aucun problème avec l’intrusion dans l’élaboration des politiques alors que de nombreux républicains ont demandé une enquête approfondie pour inclure conséquences possibles jusqu’à et y compris la cour martiale.

Les différentes conversations ont été rapportées dans un livre « Péril » qui vient de paraître, écrit par Bob Woodward et Robert Costa et, sur la base de 200 interviews revendiquées, sont généralement admises comme exactes par les deux parties pour inclure le camp Milley ainsi que les journalistes impliqués. Certains des appels ont au moins été passés avec d’autres fonctionnaires dans la salle et sur des lignes téléphoniques distinctes, bien qu’il y ait également eu des conversations avec des politiciens comme Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, qui ont été clairement considérées comme officieuses car elles ont traité de garder les armes nucléaires hors des mains du président.

Milley, selon le livre, aurait dit au général chinois Li Zuocheng lors d’un appel téléphonique indirect qui avait pour sujet la possibilité que le président puisse ordonner une attaque dirigée contre la Chine, quelque chose de la nature d’une “attaque surprise”. Il aurait déclaré : « Général Li, vous et moi nous connaissons depuis maintenant cinq ans. Si nous allons attaquer, je vais vous appeler à l’avance. Ce ne sera pas une surprise. Milley a apparemment justifié l’action en déclarant qu’il désapprouvait en principe les attaques surprises et ses défenseurs citaient l’exemple de « Pearl Harbor », qui était considéré de manière si répugnante par le public américain que quelque chose comme une guerre d’extermination est devenu inévitable. Non déclarée par les partisans de Milley, bien qu’implicite dans leur argument, est l’hypothèse que Donald Trump était à la fois ignorant et un canon lâche sur le pont qui ferait quelque chose de stupide comme déclencher un conflit avec la Chine.

Milley a également partagé son point de vue selon lequel Trump avait connu un « déclin mental » après les élections avec Nancy Pelosi lors d’un appel téléphonique le 8 janvier, deux jours après l’insurrection présumée au Capitole. Pelosi aurait demandé à Milley de retirer les codes de lancement nucléaire à Trump, ce qu’il n’a certes pas cherché à faire. Le même jour, Milley a également examiné les procédures avec les officiers supérieurs du Centre de commandement militaire national pour le lancement d’armes nucléaires, insistant sur le fait qu’il devait également être impliqué. Pour être tout à fait clair, Milley n’avait aucune autorité ou pouvoir juridique pour s’insérer dans la chaîne de commandement, bien que “Peril” rapporte qu’il a fait exactement cela et qu’au minimum, il agissait de manière “extra-constitutionnelle” dans son interprétation de son rôle gouvernemental. .

Mais c’est le rayonnement vers la Chine qui est le plus inquiétant. Il est en effet possible de porter un regard négatif sur Donald Trump tout en répondant de manière rationnelle avec ses adversaires internationaux armés du nucléaire. On ne sait pas ce que Milley avait l’intention de faire par son appel téléphonique, mais « Péril » soutient, sans fournir aucune preuve, que « les renseignements américains ont montré que les Chinois croyaient que M. Trump prévoyait de lancer une frappe militaire pour créer une communauté internationale. crise qu’il pourrait prétendre résoudre comme un ultime effort pour battre Joseph R. Biden Jr. En tout état de cause, il est peu probable que l’appel téléphonique de Milley ait rassuré Li de quoi que ce soit. En effet, Li et le gouvernement chinois n’auraient que deux réponses possibles à la menace. La première serait de fermer boutique, de fermer les écoutilles et de rester assis pour la punition. L’autre option serait de frapper préventivement les forces américaines en Chine et autour de la Chine qui seraient vraisemblablement utilisées pour l’attaque. L’une ou l’autre option pourrait facilement conduire à un échange nucléaire une fois que les choses auront cessé de se dérouler comme prévu, en supposant que l’attaque surprise elle-même n’était pas destinée à inclure des armes nucléaires en premier lieu.

Le colonel Richard Black observe sagement que « si le rapport des intentions de Milley est exact, il devrait être soulagé pour un motif valable, car bien qu’il n’ait pas commis un acte criminel en faisant cette promesse, la promesse était si lourde d’irrégularités qu’un officier qui a trahi son le gouvernement de cette manière ne devrait jamais être digne de confiance pour servir. En effet, il est probable que si son homologue chinois avait fait une telle promesse au général Milley, il aurait été exécuté pour l’avoir fait.

Au-delà de la rupture de la chaîne de commandement et de l’ignorance de la Constitution, il y a, bien sûr, d’autres problèmes avec la ligne de pensée de Milley. Trump a, certes, fait preuve d’un comportement suffisamment irrationnel pour faire suspecter qu’il n’est pas en pleine possession de toutes ses billes, mais là n’est pas le sujet. Il a été élu président des États-Unis et la Constitution américaine a été mise en place pour assurer le contrôle civil de l’armée, et non l’inverse.

