“Le ‘Général’ ne sait pas de quoi les Sinaloans sont capables”

Sûr de son envergure de boxe et dans une certaine mesure agacé par les récentes déclarations de son adversaire, le Mochitense Karim ‘Traviesito’ Arce respire la confiance, avant son duel avec le Querétaro David ‘El General’ Cuéllar ce samedi 12 juin, dans un stellaire duel du scrutin que ‘ESPN Knockout’ diffuse dans toute l’Amérique latine.

Arce Lugo avec 18 victoires en tant que professionnel sans défaite, a fait une préparation intense pour cet engagement, sous l’œil vigilant du prestigieux entraîneur Manuel ‘Cochul’ Montiel et du préparateur physique Raúl Robles; qui lui a donné les armes pour être sûr de remporter l’engagement, ce qui a suscité beaucoup d’attentes.

El sobrino del ex campeón mundial Jorge ‘Travieso’ Arce, aseguró que en este combate está en juego el orgullo de ambos contendientes, y que el perdedor dejará mucho más que el invicto en el cuadrilátero del Auditorio Benito Juárez, mientras que el vencedor seguramente catapultará sa carrière.

«Je suis heureux qu’il vienne si confiant, je pense qu’il n’a jamais combattu avec un Sinaloan et il ne sait pas de quoi nous sommes capables; J’ai beaucoup appris avec les ‘Cochules’ et j’ai mûri en tant que personne et en tant que boxeur. Je ne suis pas très friand d’échanges de menaces ou de polémiques, mais si je vous préviens qu’ici à Los Mochis, vous allez vous heurter à un mur, si vous parvenez à me gagner, ce sera un triomphe qui vous coûtera de la sueur et sang », a déclaré le mineur. de la dynastie des Arce.

L’affrontement entre cette paire invaincue arrive en tête du scrutin présenté par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions ; et dans laquelle l’ancien champion du monde vénézuélien José ‘Bolivita’ Uzcátegui aura une participation spéciale, qui affrontera Jaime Hernández de Nayarit; en plus de la participation de prospects locaux Rosario ‘Pinocho’ Sánchez, Luis Alberto ‘Peluchín’ Araujo et Brandon ‘Red Boy’ Gámez.

La vente des billets pour l’événement sensationnel se fait déjà via : https://tvpacifico.mx/boxtvp/mochis