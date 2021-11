La Grande-Bretagne a envoyé des troupes pour aider Varsovie à faire face aux migrants « armés » qui tentent d’entrer dans l’UE. Des milliers de migrants en provenance de pays comme l’Irak et la Syrie sont acheminés par avion vers la Biélorussie, apparemment sous la promesse d’une entrée facile dans l’UE, puis indiqués le chemin vers la frontière polonaise où ils sont accueillis par des barbelés et des soldats.

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est devenue de plus en plus préoccupante alors que des milliers de migrants sont piégés dans des conditions glaciales et qu’au moins sept personnes sont décédées.

Les dirigeants de l’UE craignent une répétition de la crise des migrants de 2015 alors que la Biélorussie et la Russie menacent de déclencher une « crise à travers le continent ».

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, on a demandé au général Sir Nick Carter s’il craignait que la situation ne dégénère et devienne « quelque chose de vraiment grave ».

« Oui, je pense que je le suis », a-t-il dit.

« Je pense qu’il s’agit d’un cas classique du genre de livre de jeu hybride où vous liez la désinformation à la déstabilisation et l’idée de pousser les migrants vers les frontières de l’Union européenne est un exemple classique de ce genre de chose. »

Poutine a déclaré sur une chaîne de télévision d’État : « Nous sommes prêts à l’aider par tous les moyens, si bien sûr quelque chose dépendait de nous. »

Selon la dernière analyse satellite, il y a plus de troupes russes stationnées à la frontière avec l’Ukraine que l’ensemble de l’armée britannique.

Rohit Kachroo, rédacteur en chef de la sécurité mondiale d’ITV, a déclaré que les dernières images montraient des dizaines de milliers de forces militaires terrestres, de chars et de véhicules blindés de transport de troupes.

LIRE LA SUITE: L’UE craint que la Biélorussie et la Russie ne déclenchent une « crise à travers le continent »

La dernière analyse du gouvernement ukrainien a montré que près de 100 000 soldats russes se trouvent près de la frontière ukrainienne, contre 82 230 membres du personnel régulier à temps plein de l’armée britannique.

Six cents soldats britanniques du Special Air Service (SAS) et du Parachute Regiment ont été avertis qu’ils pourraient être envoyés dans le pays avec un préavis de quelques heures seulement.

La semaine dernière, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a suggéré qu’il pourrait couper l’approvisionnement en gaz vers l’Europe via un important gazoduc, car le dirigeant biélorusse pourrait riposter contre toute nouvelle sanction européenne imposée en réponse à la crise à la frontière polono-biélorusse.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a qualifié Loukachenko de « honteux » d’avoir survolé des migrants pour des traversées illégales vers la Pologne – un acte de représailles contre les sanctions de l’UE, qui a conduit le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à envisager de déclencher l’implication de l’OTAN.

Dans un article pour le Sunday Telegraph, elle a également déclaré : « Le Royaume-Uni ne détournera pas le regard.

« Nous serons aux côtés de nos alliés dans la région, qui sont à la frontière de la liberté. »

La semaine dernière, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a déclaré : « Je suis consternée qu’un grand nombre de migrants et de réfugiés continuent d’être laissés dans une situation désespérée par des températures proches du point de congélation à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.